AFP: Павленскому и его гражданской жене во Франции предъявлено обвинение в поджоге

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Володин сравнил Навального с новым видом санкций

Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов на закрытой панельной сессии клуба в Сочи задал спикеру Госдумы Вячеславу Володину вопрос о заявлении комитета министров Совета Европы по поводу допуска оппозиционера Алексея Навального к президентским выборам. По словам присутствовавшего на встрече политолога Алексея Чадаева (советник спикера Госдумы), Володин рассказал, что было два решения Европейского суда по правам человека о том, что ни одно, ни другое дело не является политическим и предложение комитета - неуважение к российским законам, так как по ним дважды судимый человек не может принимать участие в выборах.

Володин напомнил, что комитет министров Совета Европы участвовал в выработке решений по последним санкциям и «навязывал фигуру Навального одновременно с решением о продлении санкций». «Навальный - как вид санкции против России», - пересказал Володина политолог. По мнению спикера, европейские коллеги сами «политизируют» эту тему.

Также Володина спросили о взаимодействии с конгрессом США. По словам спикера, это вопрос взаимного двустороннего движения и российский парламент «открыт», американский настроен против. По словам участника встречи, Володин напомнил, что США - одна из немногих стран, решивших не принимать участие в последнем Межпарламентском союзе (МПС). Спикер напомнил, что более 150 стран приехали на МПС и «все выстраивают общение, а США - нет». Володин отметил, что «в Европе сейчас нет места для дискуссий».