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Минобороны отвергло заявление госдепа об авиаударах ВКС России по Идлибу

В Минобороны России отрицают, что российские самолеты наносили авиаудары по городу Идлиб, как это утверждает госдепартамент США. «Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам, в отличие от США и коалиции, добившихся "выдающейся победы" в Ракке, попросту стерев ее с лица земли», - говорится в заявлении представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова. Последняя часть этого сложного предложения в пресс-релизе министерства была пропечатана прописными буквами.

Также в Минобороны отметили, что Вашингтон впервые признал, что террористы в Сирии используют химическое оружие.

Ведомство прокомментировало сообщение госдепа о том, что он по-прежнему не рекомендует гражданам США ездить в Сирию, где нет ни одного безопасного места и где продолжаются боевые действия между правительственными войсками и боевиками. В этом сообщении не говорится, что ВКС России бомбили город Идлиб, там говорится о бомбежках в одноименной провинции.

По оценке госдепа, на всей территории Сирии возможны перестрелки, взрывы, артиллерийские обстрелы, авиаудары, похищения людей, неправомерные задержания и применение отравляющих веществ. «Сирийское правительство демонстрирует нежелание выполнять договоренности по прекращению огня в провинциях Восточная Гута, Хомс и Идлиб, - говорится в заявлении. - В дополнение к этому российские и/или сирийские войска продолжают наносить авиаудары по провинции Идлиб, где недавно из-за этого погибли десятки медицинских сотрудников».

По данным американского ведомства, в Идлибе территорию контролирует группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», связанная с «Джебхат ан-Нусрой» (международно признанная террористическая организация, запрещенная в России), которая использует подрывы смертников, похищения людей, самодельные взрывные устройства и химоружие.

Конашенков подчеркнул, что это «первое официальное признание госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами "Джебхат ан-Нусры" химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов», о чем российская сторона многократно заявляла на всех уровнях. По словам генерала, в Идлибе известен только один случай применения химоружия - в Хан-Шейхуне, в котором США обвиняли правительственные войска, а боевиков «Джебхат-ан-Нусры» США тогда называли «умеренной оппозицией».

«Теперь же, исходя из официального заявления госдепа США, всё встало на свои места: в Идлибе действует связанная с «Аль-Каидой» (тоже запрещена в России) террористическая группировка «Джебхат-ан-Нусра», которая не просто имеет, а применяет химическое оружие против мирного населения», - заявил Конашенков.