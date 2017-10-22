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Политика
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Созванное Саакашвили «Народное вече» проходит у Верховной рады

Интерфакс/Ведомости
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В Киеве у здания Верховной Рады проходит «Народное вече», созванное лидером украинской партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили. Как передает «Интерфакс», на площади Конституции собралось несколько сотен человек.

Перед собравшимися выступают Саакашвили, его соратник Давид Сакварелидзе, народные депутаты Юрий Деревянко, Сергей Лещенко. У здания Рады дежурят сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии. Обстановка в районе проведения акции спокойная.

Накануне участники акции протеста у здания Верховной рады выдвинули новые требования президенту Петру Порошенко. Они требуют внести на рассмотрение в парламент законопроекты об импичменте и антикоррупционном суде.

Саакашвили в субботу презентовал «План спасения Украины за 70 дней». Он предлагает отменить медицинскую реформу, принять закон о страховой медицине и создать резервную армию.

Политика
Новости

Навальный отказался комментировать планы Собчак участвовать в выборах

Интерфакс/Ведомости
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Алексей Навальный не стал комментировать решение Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 г. «Пока не комментирую. Может быть, потом», — сказал Навальный «Интерфаксу».

На минувшей неделе Собчак объявила, что она намерена участвовать в выборах президента в 2018 г. При этом она выразила готовность сотрудничать с Навальным вплоть до снятия своей кандидатуры в случае его официальной регистрации на выборах.

Навальный сегодня вышел на свободу после 20 суток административного ареста. Он отбывал наказание за повторное нарушение порядка проведения митингов и демонстраций.

Политика
Новости

Сирийская оппозиция взяла под контроль месторождение нефти в Дейр-эз-Зоре

Ведомости
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Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые международной коалицией во главе с США по борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство», взяли под контроль нефтяное месторождение Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщается на сайте SDF. В сообщении также отмечается, что силы «сирийского режима располагаются в трех километрах от месторождения».

В пятницу сирийская оппозиция объявила о полной победе в Ракке над боевиками ИГ. Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» официально передали управление городом совету, состоящему из местных чиновников.

Политика
Новости

Пять человек погибли в ДТП в Челябинской области

Ведомости
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В ночь на воскресенье на дороге между Долгодеревенским и Кыштымом в Челябинской области столкнулись автомобили Kia Cee’d и ВАЗ-21074, сообщает ГУ МВД по региону. В результате аварии погибли пять человек.

«Водитель Kia 1992 г. р., а также пассажиры отечественного автомобиля — мужчина 1982 г. р. и две женщины (1985 и 1993 гг. р.) погибли на месте аварии. Находившийся за рулем ВАЗа житель Аргаяшского района и еще один его пассажир 1976 г. р. с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу. В лечебном заведении водитель скончался», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

На место происшествия прибыли экипажи ГИБДД, руководство ОМВД России по Аргаяшскому району. О причинах ДТП пока не сообщается.

Политика
Новости

Директор ЦРУ рассказал, как он отреагирует на внезапную смерть Ким Чен Ына

Ведомости
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Директор ЦРУ Майк Помпео рассказал, как в ведомстве отреагируют, если лидер КНДР Ким Чен Ын «внезапно умрет». «Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить», — приводит South China Morning Post слова Помпео.

Ранее Помпео заявил, что Северная Корея близка к тому, чтобы нанести ядерный удар по территории США. По его мнению, уже сейчас «следует задуматься над последним шагом». Помпео отметил, что США продолжают сбор разведданных о ядерной программе Северной Кореи.

Политика
Новости

Саакашвили сообщил о депортации своих соратников

Ведомости
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Михаил Саакашвили сообщил, что его соратников незаконно депортировали в Грузию. По его словам, это было сделано по распоряжению президента Украины Петра Порошенко.

«Моего друга, военного, героя войны на Донбассе Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа нацгвардии и с мешками, надетыми на голову», — написал Саакашвили в Facebook.

Накануне он презентовал «План спасения Украины». Саакашвили предлагает отменить медицинскую реформу, принять закон о страховой медицине и создать резервную армию.

Бизнес
Новости

СМИ узнали, что Россия внесла Браудера в базу Интерпола

Интерфакс/Ведомости
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Россия в субботу внесла британского бизнесмена Уильяма Браудера в базу Интерпола, пишет газета The Guardian. По данным издания, этот шаг был санкционирован президентом Владимиром Путиным.

Газета отмечает, что Россия воспользовалась правом в одностороннем порядке размещать имена разыскиваемых для запроса на арест. Браудер рассказал, что его предупредил об этом департамент внутренней безопасности США.

Браудер разыскивается в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве, которое сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы. Вторым фигурантом дела является партнер Браудера Иван Черкасов.

Потерпевшими по делу проходят три отделения управления ФНС по Москве. Обвинение оценивает причиненный им ущерб в 3,5 млрд руб.

Политика
Новости

Глава Каталонии назвал незаконным назначение представителя от Мадрида

Интерфакс/Ведомости
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Председатель женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон считает, что правительство Испании нарушило закон, решив назначить в автономии представителя от Мадрида.

Накануне правительство Испании решило применить ст. 155 Конституции страны в отношении автономного сообщества Каталония. В соответствии с этой статьей все действующее руководство Каталонии может быть отстранено от власти. Управлять автономным сообществом до выборов нового руководства будет представитель, назначенный Мадридом. Теперь решение должен утвердить сенат, сессия запланирована на 27 октября.

«Женералитат родился не с нынешней испанской Конституцией. Правительство самовольно и незаконно предложило назначить представителя для каталонцев. Не в первый раз каталонские властные институты получают удары со стороны Испании», — сказал Пучдемон.

Он добавил, что на все попытки каталонцев начать диалог испанское правительство отвечает либо молчанием, либо репрессиями.

Политика
Новости

В Минобороны России сравнили сирийскую Ракку с Дрезденом 1945 года

Ведомости
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Заявления США о «выдающейся победе» над боевиками запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Ракке вызывают недоумение, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракку до войны населяли 200 000 человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению — не более 45 000, отметил Конашенков. Он сравнил ее с Дейр-эз-Зором и его пригородами у реки Евфрат, где до войны проживало более 500 000 человек, «а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней».

«При этом Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 г., стертого с земли англо-американскими бомбардировками. А Дейр-эз-Зор принимает ежедневно тысячи возвращающихся в свои дома жителей и восстанавливает забытую мирную жизнь», — отметил представитель Минобороны.

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что сирийская Ракка полностью освобождена от боевиков. Он считает это критически важным прорывом в борьбе с ИГ. По мнению Трампа, после освобождения Ракки «конец халифата ИГ не за горами».

Политика
Новости

Протестующие у здания Верховной рады выдвинули новые требования

Интерфакс / РИА Новости
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Участники акции протеста у здания Верховной рады в Киеве выдвинули новые требования президенту Петру Порошенко, передает «РИА Новости».

«В течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа», — заявил выступавший на вече боец батальона «Донбасс» с позывным Катана.

Кроме того, протестующие требуют, чтобы президент внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде. «Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны», — заявил Катана.

Ранее лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили презентовал протестующим свой «План спасения Украины», передает «Интерфакс». Он заявил о необходимости отменить медицинскую реформу и принять закон о страховой медицине, а также выступил за создание резервной армии.

Акция у здания Рады началась 17 октября и продолжалась всю неделю. Палаточный город на улице Грушевского по-прежнему остается на месте.

Политика
Новости

Трамп назвал освобождение Ракки прорывом в борьбе с ИГ

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сирийская Ракка полностью освобождена от боевиков. Он считает это критически важным прорывом в борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство».

«Я рад объявить, что “Сирийские демократические силы”, наши союзники в борьбе с ИГ в Сирии, успешно отбили Ракку — провозглашенную столицей террористической организации. Вместе наши войска уже освободили весь город от боевиков ИГ», — приводит Hill слова президента.

По мнению Трампа, после освобождения Ракки «конец халифата ИГ не за горами».

В пятницу сирийская оппозиция объявила о полной победе в Ракке над боевиками ИГ. Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» официально передали управление городом совету, состоящему из местных чиновников.

Бизнес
Новости

Суд отменил решение о выплате J&J $417 млн заболевшей раком женщине

Reuters/Ведомости
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Калифорнийский суд отменил решение, согласно которому компания Johnson & Johnson должна была выплатить $417 млн женщин, которая утверждает, что заболела раком яичников после использования присыпки для интимной гигиены от J&J.

Адвокат Марк Робинсон, представлявший женщину в суде, заявил, что будет подавать апелляцию. «Мы будем продолжать борьбу от имени всех женщин, пострадавших от этого опасного продукта», — сказал он.

Это не единственный случай, когда компанию обвиняли в небезопасности продукта. В мае этого года суд присяжных в штате Миссури обязал J&J выплатить $110 млн женщине, заявившей, что она заболела раком после использования продукции компании.

В феврале 2016 г. компанию обязали выплатить $72 млн семье женщины, скончавшейся от рака яичников. Это решение было оспорено J&J и отменено на этой неделе.

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