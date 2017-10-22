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Созванное Саакашвили «Народное вече» проходит у Верховной рады

В Киеве у здания Верховной Рады проходит «Народное вече», созванное лидером украинской партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили. Как передает «Интерфакс», на площади Конституции собралось несколько сотен человек.

Перед собравшимися выступают Саакашвили, его соратник Давид Сакварелидзе, народные депутаты Юрий Деревянко, Сергей Лещенко. У здания Рады дежурят сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии. Обстановка в районе проведения акции спокойная.

Накануне участники акции протеста у здания Верховной рады выдвинули новые требования президенту Петру Порошенко. Они требуют внести на рассмотрение в парламент законопроекты об импичменте и антикоррупционном суде.

Саакашвили в субботу презентовал «План спасения Украины за 70 дней». Он предлагает отменить медицинскую реформу, принять закон о страховой медицине и создать резервную армию.