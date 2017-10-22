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Навальный отказался комментировать планы Собчак участвовать в выборах

Алексей Навальный не стал комментировать решение Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 г. «Пока не комментирую. Может быть, потом», — сказал Навальный «Интерфаксу».

На минувшей неделе Собчак объявила, что она намерена участвовать в выборах президента в 2018 г. При этом она выразила готовность сотрудничать с Навальным вплоть до снятия своей кандидатуры в случае его официальной регистрации на выборах.

Навальный сегодня вышел на свободу после 20 суток административного ареста. Он отбывал наказание за повторное нарушение порядка проведения митингов и демонстраций.