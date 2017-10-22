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Политика
Новости

Порошенко пообещал сделать все для ввода миротворцев ООН в Донбасс

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все, чтобы «на украинскую землю пришел мир». Он напомнил, что в 2015 г. выступил с предложением о миротворцах ООН в Донбассе. По его словам, в 2017 г. абсолютное большинство стран ООН Украину поддерживают.

«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями, принесли мир на Донбасс», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Он считает, что миротворцы смогут взять под контроль участок украинско-российской границы. «Чтобы авторитет ООН и сила Совета Безопасности ООН гарантировали нам, что люди с оружием больше не будут обстреливать ни украинских воинов, ни украинских гражданских», — сказал Порошенко.

Вторым этапом является возвращение украинского суверенитета на всю оккупированную территорию, добавил президент.

Политика
Новости

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону ликвидирован

Ведомости
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В 19.07 по местному времени (совпадает с мск) пожар на рынке в Ростове-на-Дону был ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. Его площадь составила 1400 кв. м. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 14.36. Площадь пожара быстро увеличивалась из-за сильного ветра. В 15.21 возгоранию был присвоен четвертый ранг. К тушению привлекались более 211 человек и 76 единиц техники.

Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 23 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

таможенники уже не ищут санкционку по брянским лесам, рассказал руководитель ФТС Владимир Булавин в интервью;

россиян попытаются защитить от кредитов;

западные гендиректора так боятся кибератак по личным мотивам.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: обанкротит ли застройщиков новая версия закона о долевом строительстве

и статью на полосе «Комментарии»: как судьям снижают чрезмерную нагрузку за счет участников процесса.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Недвижимость
Новости

Три станции фиолетовой ветки метро в Москве закроют на неделю с 28 октября

Интерфакс/Ведомости
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Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закроют на неделю с 28 октября по 3 ноября в связи со строительством Кожуховской линии метро.

«Поезда будут курсировать только до станции "Выхино". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 4 ноября, в 5.30 утра. Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Также можно будет бесплатно доехать до центра на электричках, идущих до Казанского вокзала. Бесплатный билет можно будет получить в кассах и у мобильных кассиров на платформах «Панки», «Люберцы-1», «Ухтомская» и «Косино».

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин сообщил, что участок Кожуховской линии метро между станциями «Некрасовка» и «Косино» могут запустить для пассажиров в мае 2018 г.

Политика
Новости

Вооруженный мужчина захватил заложников в британском Нанитоне

Ведомости
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В боулинг-клубе в городе Нанитон (графство Уорикшир, центральная Англия) вооруженный мужчина захватил заложников, сообщает газета Mirror. По данным издания, он вооружен ружьем с обрезанным стволом.

По словам очевидцев, здание окружили сотрудники полиции. Рядом с местом происшествия приземлился медицинский вертолет, и прибыли несколько машин скорой помощи.

В полиции графства Уорикшир подтвердили, что произошел «инцидент», но не уточнили, что случилось. В сообщении в Twitter полиция попросила граждан обходить место происшествия.

Стиль жизни
Новости

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»

Ведомости
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Московский ЦСКА сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 0:0.

На данном этапе «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (29 очков), ЦСКА занимает 3-е место (25 очков).

В следующем туре ЦСКА 27 октября сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Зенит» 29 октября примет у себя московский «Локомотив».

Политика
Новости

Познер опроверг сообщения о том, что он поддерживает кандидатуру Собчак

Эхо Москвы
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Журналист Владимир Познер прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что он поддерживает кандидатуру Ксении Собчак на выборах президента в 2018 г. «Познер поддержал Собчак!» - гласили сообщения. При отсутствии значимых новостей и это новость», — говорится в блоге Познера на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Он прокомментировал эти сообщения СМИ анекдотом: «Вспоминается анекдот о том, как Рабинович говорит Финкельштейну: «Ты слышал, что Циперович выиграл 5000 руб. в покер?» На что Финкельштейн отвечает: «Не в покер, а на скачках, не 5000 руб., а 100 000, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно».

Познер подчеркнул, что он не поддерживал и не поддерживает кандидатуру телеведущей. «Собчак предлагает альтернативу: голосуя за меня, говорит она, вы голосуете за кандидата “против всех”. То есть собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 г.», — пояснил он.

Эта графа полезна, потому что она дает избирателям возможность выразить свое недовольство, а властям - сделать выводы, сколько таких недовольных в стране, считает Познер. «Я поддерживаю возвращение возможности проголосовать “против всех”; в данном случае, эту возможность возвращает Ксения Собчак», — заключил он.

Политика
Новости

Навальный прокомментировал решение Собчак баллотироваться в президенты

Телеканал Дождь / Ведомости
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Алексей Навальный впервые прокомментировал планы Ксении Собчак баллотироваться в президенты на выборах 2018 г. «Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то - меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный — все могут идти на выборы», — приводит «Дождь» слова Навального.

Об этом он сказал на встрече со сторонниками в Астрахани. Сегодня Навального освободили после 20 суток административного ареста, который он отбывал за повторное нарушение правил проведения митинга.

На минувшей неделе Собчак объявила, что она намерена участвовать в выборах президента в 2018 г. При этом она выразила готовность сотрудничать с Навальным вплоть до снятия своей кандидатуры в случае его официальной регистрации на выборах.

Политика
Новости

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован

Ведомости
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В 17.31 по местному времени (совпадает с мск) пожар на рынке в Ростове-на-Дону был локализован на площади 1400 кв. м, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 14.36. Площадь пожара быстро увеличивалась из-за сильного ветра. В 15.21 возгоранию был присвоен четвертый ранг. В тушении задействованы 55 человек и 17 единиц техники.

Политика
Новости

Полиция применила слезоточивый газ против участников митинга у Рады

Ведомости
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Между полицией и участниками митинга, проходящего у здания Верховной рады в Киеве, произошла небольшая потасовка, сообщил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

По его словам, потасовка произошла, когда протестующие попытались разблокировать автомобиль со звуковой аппаратурой, который полиция не пропускает на площадь у Рады. Информации о пострадавших пока нет.

«Произошла небольшая потасовка, полиция применяла слезоточивый газ. В настоящее время депутат Юрий Деревянко отправился на переговоры с руководством киевской полиции, чтобы автомобиль пропустили на площадь Конституции», — сообщил Лещенко в Facebook.

Как сообщалось ранее, у здания Рады в воскресение проходит «Народное вече», созванное лидером партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили, собралось несколько сотен человек.

Политика
Новости

В Ростовской области горит рынок

Ведомости
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Под Ростовом-на-Дону загорелся рынок. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 14.36 по местному времени (совпадает с мск), сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Площадь пожара увеличивается. В 15.21 мск она достигла 1000 кв. м, пожару присвоен четвертый ранг. В тушении задействованы 55 человек и 17 единиц техники.

Политика
Новости

Навальный отказался комментировать планы Собчак участвовать в выборах

Интерфакс/Ведомости
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Алексей Навальный не стал комментировать решение Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 г. «Пока не комментирую. Может быть, потом», — сказал Навальный «Интерфаксу».

На минувшей неделе Собчак объявила, что она намерена участвовать в выборах президента в 2018 г. При этом она выразила готовность сотрудничать с Навальным вплоть до снятия своей кандидатуры в случае его официальной регистрации на выборах.

Навальный сегодня вышел на свободу после 20 суток административного ареста. Он отбывал наказание за повторное нарушение порядка проведения митингов и демонстраций.

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