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Обвиняемого в покушении на журналистку «Эха Москвы» доставили в суд

В Пресненский суд Москвы доставили Бориса Грица, который был задержан после нападения на журналистку «Эха Москвы», заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Как сообщили ТАСС в суде, суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. Заседание назначено на полдень.

Фельгенгауэр была ранена ножом в шею в понедельник днем. Напавшего задержали в офисе радиостанции. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по поручению руководителя управления Александра Дрыманова дело передано в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления столицы.

По месту жительства обвиняемого прошли обыски, следователи допросили свидетелей, изучили записи камер наблюдения в офисе «Эха». В ночь на вторник на сайте «Эха» была выложена запись нападения обвиняемого на охранника на первом этаже здания, где располагается редакция радиостанции. Мужчина на записи оставил рюкзак у стойки охраны, показал охраннику лист бумаги, затем брызнул ему в лицо из баллончика и проскочил под турникетом внутрь.

Ранее представитель СКР Светлана Петренко сообщала, что у задержанного двойное гражданство – России и Израиля. Оперативно установить его личность удалось, так как при нем нашли водительские права. Со слов задержанного, он родился в Абхазии, учился в Москве. В 2003 г. Гриц уехал в Израиль и вернулся в Россию лишь месяц назад, в Москве проживает у знакомого. На допросе после задержания он заявил, что Фельгенгауэр преследовала его телепатически. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Задержать Грица после нападения помог охранник, дежуривший в офисе «Эха Москвы». Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов говорил, что у задержанного был рукописный план помещений редакции.

Один из преподавателей Еврейского университета Иерусалима, где Гриц защитил докторскую диссертацию около 10 лет назад, рассказал корреспонденту NEWSru.co.il, что у аспиранта были проблемы с психикой.