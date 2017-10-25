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Директор московской школы объяснила приказ учителям следить за учениками в соцсетях

Директор московской школы 2120 Алла Шурухина выпустила приказ о мониторинге деятельности учеников в интернете, чтобы оградить детей от опасностей. Она объяснила это агентству «Москва» и объяснила, что это ее собственная инициатива.

По словам директора, 80% детей с 10 лет выходят и интернет так, что родители их не контролируют. Каждый шестой ребенок, по ее данным, проводит онлайн больше суток в неделю. Полностью ограждать детей от сети она считает неправильным, но отслеживание их действий сможет уберечь их от возможных опасностей, считает она. «Опасности настигнут ребенка лишь тогда, когда он будет в социальных сетях находиться больше, чем в реальном мире», - предупредила директор.

Приказ Шурухиной 24 октября опубликовал портал «Такие дела». Ради «профилактики негативных проявлений» классным руководителям директор рекомендует следить за соцсетями, в которых сидят учащиеся, и предупреждать их вовлечение в неформальные объединения. Два классных руководителя из школы 2120 рассказали порталу, что узнали о приказе в начале октября. Руководство школы заявило учителям, что их «обязанностью, которую обещали прописать даже в рабочем договоре, будет ведение «профилактического мониторинга» активности их учеников во всех популярных социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники». Классным руководителям предписали отслеживать группы, в которые вступают учащиеся, кого они добавляют в друзья и что выкладывают в своих аккаунтов.