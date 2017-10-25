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Саакашвили подал иск в суд против миграционной службы Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обжаловал в суде решение миграционной службы Украины о лишении его украинского гражданства, передает ТАСС.

«Мы сейчас обжалуем эту жалкую бумажку. Что нам скажут, непонятно, потому что реально ни одна норма не соблюдена, но мы подаем иск против их действий, чтоб они не сказали, что наш срок истек. Мы подаем иск против этой миграционной службы», - заявил он в эфире телеканала NewsOne.

24 октября миграционная служба отказала Саакашвили в получении статуса беженца. В среду адвокат политика сообщил, что Саакашвили намерен подать заявление о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите государства.

В понедельник генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что после отказа Саакашвили в статусе беженца и лишении его гражданства Украины Киев может беспрепятственно экстрадировать или депортировать его из страны. Сам Саакашвили опасается экстрадиции в Грузию, так как против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.

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