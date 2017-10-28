Политика

Новости

Ходорковский не будет финансировать кампанию Собчак

Основатель «Открытой России», бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что нет смысла финансировать кампанию телеведущей Ксении Собчак. «Финансировать кампанию Ксении Собчак я не буду <…> Я считаю, что это выборы без выбора, поэтому смысла в том, чтобы финансировать такую кампанию, никакого нет», — сказал Ходорковский в ходе видеообращения в Facebook.

«Я эти выборы выборами не считаю, вне зависимости от того, будут ли в них принимать участие Явлинский, Навальный или Собчак, потому что действо, в рамках которого невозможно победить заранее назначенного кандидата, выборами не является», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, является ли Собчак креатурой Кремля, Ходорковский сказал: «Собчак играет в ту политическую игру, в которую ей позволяют играть, точно так же как все политики в сегодняшнем российском политическом пространстве <…> В тот момент, когда они выходят за очерченные им границы, они оказываются в тюрьме».