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Политика
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МЧС России направило самолет на поиски пропавшего Ми-8 у Шпицбергена

Интерфакс / Ведомости
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Самолет МЧС России в ближайшее время вылетит к берегам острова Шпицберген, чтобы присоединиться к поискам пропавшего Ми-8.

«В ближайшее время в Норвегию вылетит самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. В составе оперативной группы водолазы-спасатели», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга.

В качестве возможных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотов.

Технологии
Новости

Государство выделит Первому каналу 3 млрд рублей

РБК
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В пятницу, 27 октября, Госдума приняла поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.». Внесенные изменения, в частности, предусматривают выделение Первому каналу 3 млрд руб., отметил РБК.

Эти средства пойдут «на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей», говорится в документе.

В пояснительной записке также уточняется, что субсидия предусматривает возмещение «недополученных доходов в связи с осуществлением текущей и международной деятельности» Первого канала.

В апреле 2017 г. Первый канал не опубликовал годовую отчетность, как делал это последние пять лет. «Первый» — крупнейший по доходам телеканал в стране. В 2015 г. его выручка снизилась на 12% до 26,5 млрд руб.

Бизнес
Новости

Основатель Amazon возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Forbes
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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира. Список возглавил основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $93,1 млрд.

Второе место занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $89,9 млрд. Замыкает тройку богатейших людей мира инвестор Уоррен Баффетт ($80,6 млрд).

В первую пятерку также вошли владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием $77,9 млрд и создатель Facebook Марк Цукерберг с $73,8 млрд.

Технологии
Новости

Совладелец сети кинотеатров «Люксор» задержан за неуплату налогов

РИА Новости
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В отношении совладельца сети кинотеатров «Люксор» Евгения Ленского возбудили уголовное дело о неуплате налогов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. В ГСУ СКР по Москве агентству подтвердили информацию.

«Задержан генеральный директор ЗАО "Синемаменеджмент", совладелец сети кинотеатров "Люксор". Он подозревается в неуплате 24 млн руб. налогов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Ленский не уплачивал налоги с зарплат сотрудников в 2013-2015 гг. Дело возбуждено по ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), она предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Бизнес
Новости

Бизнесмен Графеев подал повторный иск к АФК «Система» на 190 млрд рублей

Интерфакс
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Предприниматель Евгений Графеев подал повторный иск к АФК «Система» и ее дочерней структуре «Система-инвест» о взыскании полученных в 2009-2013 гг. дивидендов «Башнефти», увеличив сумму требований до 190 млрд руб.

Как следует из иска, поданного 26 октября в Тверской районный арбитражный суд Москвы, бизнесмен требует взыскать в пользу Российской Федерации 142,5 млрд руб. с самой «Системы» и еще 47,5 млрд руб. с ее «дочки».

Первый раз Графеев подал иск в начале октября, потребовав взыскать с компаний 133 млрд руб. Московский арбитражный суд отказал в рассмотрении иска в силу отсутствия у истца статуса экономического субъекта в данном споре. Новый иск Графеев подал в качестве «заинтересованного лица».

Политика
Новости

Обама войдет в состав суда присяжных в округе Кук

Ведомости
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Бывшего президента США Барака Обаму вызвали в суд округа Кук в качестве присяжного, пишет газета Chicago Tribune со ссылкой на главного судью округа. Политик должен присутствовать на заседании суда в следующем месяце.

Обама, вероятно, будет самым известным человеком, который когда-либо был присяжным в суде округа Кук, отмечает издание. В разные годы в этом округе присяжными были телеведущая Опра Уинфри и киноактер Мистер Ти, а также несколько губернаторов и мэров.

Обама владеет недвижимостью в Чикаго, поэтому он имеет право быть присяжным в Иллинойсе. В каком именно судебном процессе примет участие бывший президент, не сообщается.

Политика
Новости

Пучдемон отказался признавать отставку членов женералитата Каталонии

РИА Новости / Ведомости
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Глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон отказался признавать решение властей Испании о введении в автономии прямого правления Мадрида и призвал к «демократическому сопротивлению». По его словам, каталонцы должны защищать объявление независимости, но делать это «мирным способом».

«Вчера был исторический день. Парламент Каталонии выполнил тот мандат, который они получили от граждан», — сказал Пучдемон. Решения же испанских властей «идут вразрез с тем, что решили избиратели», утверждает он.

«В цивилизованном обществе парламенты избирают правительства», — отметил Пучдемон.

В пятницу, 27 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Карлесом Пучдемоном. Таким образом власти Испании отреагировали на результаты голосования парламента Каталонии, который провозгласил независимость автономии.

Сегодня Мариано Рахой подписал распоряжение, согласно которому управлять Каталонией будет вице-премьер страны Сорайа Саэнс де Сантамария.

Политика
Новости

Военный прокурор Украины рассказал о небоевых потерях ВСУ

Ведомости
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За последние три года более 10 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли не из-за боевых действий, сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире украинского телеканала ZIK.

«С 2014 г. до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и остальных подразделениях, которые защищают страну, погибли 10 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», — сказал Матиос.

В частности, в зоне военной операции небоевые потери составили 3700 человек. Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

В министерстве обороны Украины отметили, что небоевые потери ВСУ в 2017 г. сократились более чем в пять раз по сравнению с предыдущими годами. «Основными причинами безвозвратных небоевых потерь являются случаи смерти от болезней, гибель в результате ДТП, нарушения мер безопасности и правил обращения с оружием», — говорится в сообщении минобороны.

В ведомстве заверили, что по каждому случаю гибели военнослужащих проводятся тщательные расследования для выяснения причин и обстоятельств смерти.

Политика
Новости

В Петербурге установили памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем

Ведомости
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На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге установили памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом, сообщается на сайте администрации города.

Памятник «Сложенные крылья» установлен на месте захоронения неидентифицированных останков жертв теракта, отмечается в сообщении. На открытии присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, он возложил к памятнику венок.

31 октября исполняется два года со дня крушения самолета Airbus A321, летевшего из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург. В авиакатастрофе над Синайским полуостровом погибли 224 человека.

Политика
Новости

Ходорковский не будет финансировать кампанию Собчак

Ведомости
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Основатель «Открытой России», бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что нет смысла финансировать кампанию телеведущей Ксении Собчак. «Финансировать кампанию Ксении Собчак я не буду <…> Я считаю, что это выборы без выбора, поэтому смысла в том, чтобы финансировать такую кампанию, никакого нет», — сказал Ходорковский в ходе видеообращения в Facebook.

«Я эти выборы выборами не считаю, вне зависимости от того, будут ли в них принимать участие Явлинский, Навальный или Собчак, потому что действо, в рамках которого невозможно победить заранее назначенного кандидата, выборами не является», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, является ли Собчак креатурой Кремля, Ходорковский сказал: «Собчак играет в ту политическую игру, в которую ей позволяют играть, точно так же как все политики в сегодняшнем российском политическом пространстве <…> В тот момент, когда они выходят за очерченные им границы, они оказываются в тюрьме».

Политика
Новости

МЧС предупредило о гололеде в Москве

Ведомости
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Днем в субботу в Москве и Московской области ожидаются мокрый снег, дождь, местами гололедица, сообщает столичное ГУ МЧС России. «Утром и днем 28 октября местами в Москве и Московской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, местами гололедица», — говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия приведут к заторам на дорогах и увеличению числа аварийных ситуаций, возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, отметили в ведомстве.

Политика
Новости

Зюганов прокомментировал предложение Собчак убрать тело Ленина

Ведомости
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Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов прокомментировал предложение телеведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. «Собчак лезет к Ленину и к Крыму, "пиарясь" на фоне своих безобразных заявлений. Но вот вопрос: кто заказал пиар этих заявлений в государственных СМИ?» — написал Зюганов в Twitter.

Накануне Собчак заявила, что первым своим президентским указом убрала бы тело Ленина с Красной площади. «Я считаю, что то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, это в том числе потому, что в XXI-м веке на главной площади страны лежит труп человека, независимо от того, какие у него были политические воззрения», — сказала Собчак.

Ранее она выразила мнение, что в Крыму должен состояться новый референдум о независимости. Как полагает Собчак, Россия нарушила международные обязательства, и «выход из кризисной и несправедливой ситуации» — новый референдум, перед которым в Крыму должна быть организована «обширная и равноправная агитация».

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