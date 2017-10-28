МЧС России направило самолет на поиски пропавшего Ми-8 у Шпицбергена

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Государство выделит Первому каналу 3 млрд рублей

В пятницу, 27 октября, Госдума приняла поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.». Внесенные изменения, в частности, предусматривают выделение Первому каналу 3 млрд руб., отметил РБК.

Эти средства пойдут «на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей», говорится в документе.

В пояснительной записке также уточняется, что субсидия предусматривает возмещение «недополученных доходов в связи с осуществлением текущей и международной деятельности» Первого канала.

В апреле 2017 г. Первый канал не опубликовал годовую отчетность, как делал это последние пять лет. «Первый» — крупнейший по доходам телеканал в стране. В 2015 г. его выручка снизилась на 12% до 26,5 млрд руб.