МЧС России направило самолет на поиски пропавшего Ми-8 у Шпицбергена
Самолет МЧС России в ближайшее время вылетит к берегам острова Шпицберген, чтобы присоединиться к поискам пропавшего Ми-8.
«В ближайшее время в Норвегию вылетит самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. В составе оперативной группы водолазы-спасатели», — сообщили в пресс-службе МЧС.
В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга.
В качестве возможных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотов.