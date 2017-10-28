Политика

Новости

Саакашвили сообщил о подготовке его ареста и экстрадиции в Грузию

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов для ареста и экстрадиции в Грузию лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщил сам Саакашвили на своей странице в Facebook. По его словам, его хотят передать Грузии «за действия периода президентства».

«Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда», — написал Саакашвили.

24 октября миграционная служба отказала Саакашвили в получении статуса беженца. Политик обжаловал решение ведомства в суде. Саакашвили опасается экстрадиции в Грузию, так как против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.