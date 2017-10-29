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В Одессе неизвестные в балаклавах пытались захватить воинскую часть

Утром в воскресенье 40 человек в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват воинской части в Одессе, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на начальника пресс-центра командования воздушных сил ВСУ Романа Юрчило.

По его словам, неизвестные в балаклавах частично демонтировали ограждение военной части А3571 и вывезли военное имущество.

«Об этих людях пока ничего не известно… Пока захват объекта остановлен, идет выяснение обстоятельств. Эта земля является землей министерства обороны Украины. На этой земле находятся военные объекты воздушных сил, поэтому, несомненно, мы будем защищать свой объект», — заявил Юрчило.

На месте происшествия работают военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования «Юг» воздушных сил вооруженных сил Украины.