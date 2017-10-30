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Интерпол признал не соответствующим своим правилам запрос в отношении Браудера

Запрос о розыске финансиста Уильяма Браудера не соответствовал правилами Интерпола и потому был удален из базы данных, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу организации. Ответ на запрос издания там назвали разъяснением «нескольких ошибочных сообщений и предположений о действиях Интерпола в отношении Уильяма Браудера».

«Интерпол только что подтвердил, что они заблокировали неправомерный ордер на арест со стороны России», — сообщил Браудер в своем аккаунте в Twitter несколькими днями ранее. Он подчеркнул, что со стороны Интерпола это уже пятый отказ.

Представители Интерпола пояснили, что в отношении Браудера был направлен так называемый запрос-рассылка (diffusion).Он распространяется напрямую между странами-участницами организации и может использоваться для запроса на арест или получения сведений о местонахождении лица в связи с расследованием. Сама организация проверяет эти запросы уже по факту их появления.

«Запрос в отношении Браудера, который был недавно распространен, признан несоответствующим в ходе рассмотрения его генеральным секретариатом. Вся информация, имеющая отношение к запросу, была удалена из базы данных Интерпола, о чем были уведомлены страны-участницы», — говорится в разъяснении.

В Интерполе подчеркнули, Браудер никогда не был субъектом циркуляра с красным углом – «запроса на временный арест отдельного лица в ожидании его экстрадиции», не являющегося международным ордером на арест. Решение о выпуске такого циркуляра принимает генсекретариат организации на основании запроса страны-участницы, подтверждаемом национальным ордером на арест.

О внесении Браудера в список Интерпола Россией в одностороннем порядке ранее сообщала The Guardian. Браудер заявлял, что Министерство внутренней безопасности США проинформировало его об аннулировании его визы.

В России Браудер заочно осужден за уклонение от уплаты налогов на 9 лет лишения свободы.

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка заявлял, что дважды направлял своему американскому коллеге письма с просьбой возбудить в отношении Браудера уголовное дело. Чайка пояснял, что в этом случае появился бы шанс на экстрадицию финансиста из Великобритании в США. Российский генпрокурор уверен, что, Браудер «неспроста поменял гражданство», поскольку, будучи гражданином США, не платил там налоги, а подданство Великобритании принял, «чтобы уйти от них». Также в одном из писем Чайка просил расследовать обоснованность принятия «закона Магнитского», который якобы был принят без каких-либо серьезных оснований.