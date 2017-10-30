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МИД Сирии заявил об оккупации Ракки силами международной коалиции

Сирийский МИД в своем послании в Совет Безопасности ООН заявил о грубом нарушении суверенитета своей страны со стороны США и призвал выступить с осуждением в их адрес. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в министерстве. Он заявил, что США «вводят в заблуждение международное сообщество в отношении своих планов в Сирии».

В письме отмечается, что «Ракка остается оккупированной» и «будет освобождена только тогда, когда в этот провинциальный центр вступят сирийские войска и их союзники, сражающиеся с бандами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России)», - цитирует сообщение ТАСС.

В Дамаске убеждены, что «утверждения США и возглавляемой ими коалиции об освобождении Ракки и поспешные призывы к ее реконструкции призваны отвлечь внимание мировой общественности от тех преступлений, которые они творят в этой сирийской провинции». В результате «преднамеренной и жестокой бомбардировки» ВВС коалиции 90% города стерто с лица земли, а десятки тысяч жителей вынуждены были стать беженцами.

20 октября арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые международной коалицией, объявили о полной победе в Ракке над боевиками ИГ, а также о передаче управления городом совету, состоящему из местных чиновников. Также они сообщили о взятии под контроль нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и подчеркнули, что силы «сирийского режима» располагаются он него в трех километрах.