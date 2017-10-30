Российские спасатели обследовали «Фальконом» затонувший у Шпицбергена Ми-8
Сотрудники МЧС России обследовали упавший в море у Шпицбергена вертолет Ми-8 с помощью телеуправляемого глубоководного аппарата «Фалькон». Это сообщает сайт ведомства. Аппарат обследовал фюзеляж и лопасти вертолета, которые лежат на глубине 200 м, и передал информацию о положении обломков. Это поможет определить, как поднимать вертолет.
МЧС опубликовало видео спуска «Фалькона».
Ми-8, в котором было пять членов экипажа и трое пассажиров – сотрудников НИИ Арктики и Антарктики Росгидромета, – пропал 26 октября. Место крушения вертолета нашли 29 октября, машина оказалась в 2 км северо-восточнее мыса Хеер в акватории Баренцева моря. Поисково-спасательная операция была объявлена завершенной, поиском погибших занялась полиция Норвегии. МЧС сообщило, что в работах на месте крушения участвует более 40 сотрудников ведомства.
Расследует катастрофу норвежская сторона. В числе возможных причин ранее называлась ошибка пилотов в сложных погодных условиях.