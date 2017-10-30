Российские спасатели обследовали «Фальконом» затонувший у Шпицбергена Ми-8

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ВТБ может предоставить кредит CEFC под залог акций «Роснефти»

ВТБ готов предоставить китайской CEFC кредит на покупку акций «Роснефти» под их залог, рассказал в интервью «Интерфаксу» первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

По его словам, банку «очень комфортно с таким инструментом, как акции "Роснефти", поэтому ВТБ готов кредитовать под акции компании стратегических покупателей.

«Если компания CEFC захочет взять у нас деньги, мы готовы, условия мы им дали, у них есть выбор – они могут брать у нас, могут брать еще у кого-то», – добавил Соловьев.

На прошлой неделе президент ВТБ Андрей Костин сообщал, что банк готов предоставить CEFC кредит на покупку 14,16% акций «Роснефти», сумма кредита может составить около 5 млрд евро. Соловьев отметил, что сумма кредита плавающая и зависит от рыночной оценки пакета «Роснефти» и валютного курса.

ВТБ не привыкать к сделкам с акциями «Роснефти», именно этот банк начал приватизацию 19,5% «Роснефти» в 2016 г. Тогда ВТБ выдал сингапурской QHG Oil в кредит 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций, затем права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли «Роснефтегазу» (материнская компания «Роснефти»), а в начале 2017 г. Glencore и QIA стали владельцами доли в «Роснефти».