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Песков прокомментировал решение Екатерины Гордон выдвинуться в президенты

Кремль сегодня прокомментировал решение журналистки и телеведущей Екатерины Гордон выдвинуться кандидатом на президентских выборах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что это решение совершенно конституционно.

«В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Поэтому читаем Конституцию, определяем соответствия. Здесь больше говорить нечего», – сказал Песков журналистам. Так он ответил на просьбу высказать мнение относительно выдвижения Гордон, которая «не имеет отношения к политике, но заявляет о своих президентских амбициях».

Аналогичным образом оппозиционер Алексей Навальный на минувшей неделе отреагировал на выдвижение потенциальной соперницы Гордон, Ксении Собчак. «У меня есть главный и единственный комментарий относительно ее выдвижения. Ксения Собчак, будучи гражданкой России старше 35 лет и не находящейся в местах лишения свободы, может выдвигать свою кандидатуру на выборах», – сказал оппозиционер. Он объяснил, что любые комментарии помимо этого на данном этапе соответствовали бы ожиданиям Кремля.

Теле- и радиоведущая Екатерина Гордон сегодня заявила о решении выдвинуться на президентские выборы и представила предвыборный сайт. В видеообращении она отметила, что ей 37 лет и что она решила воспользоваться правом быть избранной. Себя она позиционирует как кандидата, который будет защищать права женщин и детей. «Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», – подчеркнула Гордон.

Согласно Конституции, президентом России может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Согласно закону «О выборах президента Российской Федерации», не имеет права быть избранным президентом гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, и до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.