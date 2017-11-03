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Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем iPhone X

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившиеся сегодня сообщения о том, что он одним из первых в России получил новый iPhone X. «Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует», - написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни при этом процитировал анонимный Telegram-канал «Караульный». Помимо новости об iPhone Кадырова со ссылкой на источники в руководстве Чечни утром в этом канале появилось сообщение о группе чеченцев, якобы приехавших с утра к салону re:Store на Тверской за новым iPhone.

Продажи iPhone X в России стартовали утром в пятницу, 3 ноября. Россия впервые вошла в число стран первой волны - в них продажи новых iPhone начинаются в тот же день, что и в США. Очередь за новым смартфоном выстроилась еще за три дня до начала продаж. В пятницу самые дорогие iPhone X - с объемом памяти 256 Гб - закончились в салоне через час после старта продаж.

В России начались продажи iPhone X