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Политика
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Российские бомбардировщики нанесли удар по объектам террористов в Сирии

Ведомости
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В субботу бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли удар по объектам запрещенной террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Самолеты направились в сирийский город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор с территории России, совершили перелет над Ираком и Ираном и нанесли групповой удар. После этого самолеты вернулись на аэродромы базирования.

«Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим», — отметили в ведомстве.

Целями для поражения стали принадлежащие террористам склады вооружения и боеприпасов и командные пункты бандформирований ИГ. Минобороны опубликовало видео авиаударов.

Политика
Новости

Полиция насчитала 400 участников «Русских маршей» в Москве

Ведомости
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Около 200 человек приняли участие в согласованном с властями «Русском марше» в Люблине, сообщает столичный главк МВД. Еще около 200 участников, по данным полиции, пришли на «Русский марш» рядом со станцией метро «Октябрьское поле».

Ранее сообщалось, что организаторы «Русского марша» в Люблине отказались от его проведения. Причиной стало то, что полиция не пропустила согласованные заранее баннеры. Четверо из пяти организаторов покинули мероприятие, призвав своих сторонников разойтись.

По оценкам СМИ, в марше принимали участие 400-500 человек. Один из организаторов — Иван Белецкий — сообщил о 70 задержанных. Источники «ОВД-инфо» подтверждают данные о «десятках задержанных».

Бизнес
Новости

РЖД возобновит продажу билетов в плацкарт и общие вагоны до 16 ноября

Ведомости
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«Российские железные дороги» возобновят продажу билетов на 2018 г. в плацкартные и общие вагоны не позднее 16 ноября, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее сообщалось, что РЖД с 3 ноября приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после Нового года. Это связано с тем, что ФАС еще не определилась с тарифами на 2018 г.

«Минтранс России совместно с ФАС России выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 2018 г.», — говорится в сообщении ФАС.

В службе напомнили, что перевозчик должен начать продажу билетов не позднее чем за 45 дней до отправления. Исходя из этого продажа на 1 января должна начаться до 16 ноября.

Политика
Новости

Песков назвал тему возможной встречи Путина и Трампа

Интерфакс / Ведомости
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить ситуацию в Сирии на полях саммита АТЭС. Тема «согласовывается», отметил Песков.

В пятницу Трамп сообщил, что он может встретиться с Путиным 10 ноября во Вьетнаме. В Кремле не исключили, что это может произойти.

По словам Пескова, есть множество тем для обсуждения на встрече Путина и Трампа, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».

Политика
Новости

Черный ящик вертолета Ми-8 подняли на поверхность

РИА Новости / Ведомости
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Бортовой самописец вертолета Ми-8, разбившегося у берегов Шпицбергена, подняли на поверхность вместе с фюзеляжем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативной группы МЧС. Прибор отправят в Москву для расшифровки.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа» пропал с радаров 26 октября. Его обломки нашли на дне моря рядом с норвежским архипелагом Шпицберген. На его борту были три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа.

Сегодня спасатели подняли на поверхность фюзеляж вертолета, но тел в нем не обнаружено. Пока удалось найти только одного погибшего.

В МЧС России сообщили, что зона поиска семи пассажиров и членов экипажа расширена. Отмечается, что в районе катастрофы сильное течение. Обследование района крушения ведется при помощи вертолета.

Политика
Новости

Полиция не пропустила баннеры организаторов «Русского марша» в Москве

Ведомости
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В Люблине завершился согласованный с властями «Русский марш». В мероприятии приняли участие около 500 человек, пишет «Коммерсантъ». Участники марша должны были пройти от метро «Люблино» до Перервы. Однако организаторы акции объявили о ее отмене.

Организаторами являются члены Партии националистов, Комитета нации и свободы и «Новой правой альтернативы». Причиной отмены послужили действия полицейских, которые не пропустили заранее согласованные баннеры, передает «Дождь». Четверо из пяти организаторов ушли с акции вместе со своими сторонниками.

По данным «ОВД-Инфо», на марше задержаны несколько десятков человек. Официальных данных полиции пока нет. Еще один «Русский марш» 4 ноября проходит у станции метро «Октябрьское поле».

Политика
Новости

В посольстве России в Оттаве назвали бессмысленными канадские санкции

Интерфакс / Ведомости
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Пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин назвал бессмысленными и неблаговидными санкции Канады в отношении России. Он добавил, что «в случае новых санкций ответ будет неизбежным и взаимным».

По мнению Калинина, решение Канады «изолировать себя от одной из ключевых мировых держав, чтобы удовлетворить русофобское лобби», возвращает внешнюю политику страны «к узкому черно-белому восприятию мира, которое не соответствует современной геополитике».

В пятницу правительство Канады ввело санкции в отношении 30 граждан России. В список вошли председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, ряд следователей СКР, замгенпрокурора Виктор Гринь и другие. Все они входят и в так называемый «список Магнитского», составленный в США.

Россия зеркально ответила на санкции Канады. Ответные меры представляют собой запрет на въезд в страну десяткам канадских деятелей.

Политика
Новости

Вертолет Ми-8 подняли со дна моря у берегов Шпицбергена

РИА Новости / Ведомости
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Фюзеляж вертолета Ми-8, упавшего у берегов Шпицбергена, подняли на поверхность, но тел в нем не нашли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российского генконсула в Баренцбурге Вячеслава Николаева.

«Других тел пока не обнаружено. До поднятия фюзеляжа вертолета, еще вчера, нашли ботинок и сумку — тоже на удалении 80 м от места расположения фюзеляжа», — сказал Николаев.

Теперь со дна Баренцева моря необходимо поднять хвост вертолета, в котором находятся бортовые самописцы.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа» пропал с радаров 26 октября. На его борту находились три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Спасателям удалось обнаружить тело одного погибшего. Его доставили в Тромсё для вскрытия и опознания.

Политика
Новости

Опубликованы еще 676 документов об убийстве Кеннеди

Ведомости
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На сайте национального архива США опубликованы еще 676 документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. Первая часть документов была опубликована летом, вторую партию засекреченных документов архив обнародовал 26 октября.

Всего более 7000 документов ФБР, ЦРУ и других структур оказались в открытом доступе.

Большая часть документов (88%), касающихся убийства Кеннеди, была обнародована в конце 1990-х гг. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать оставшиеся засекреченные файлы, поручив различным ведомствам проверить их и в редких случаях подредактировать информацию, которая может угрожать нацбезопасности США.

Из обнародованного сегодня пакета документов 553 — это файлы ЦРУ, 18 — записи управления юстиции, 48 — управления по обороне, 56 — специального комитета по терроризму, 1 — национального архива.

Политика
Новости

СМИ узнали возможную причину увольнения министра обороны Британии

Ведомости
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Майкл Фэллон мог покинуть пост министра обороны Великобритании на фоне политических интриг, сплетенных лидером палаты общин Андреа Ледсом и связанных с Brexit. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Ледсом узнала, что Фэллон намерен добиваться ее увольнения из-за ее позиции по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза. По словам источника, за день до отставки Фэллона Ледсом сообщила премьер-министру страны Терезе Мэй о том, что он якобы недостойно себя с ней вел.

«Она нанесла ему удар, чтобы быть уверенной в том, что ее не уволят, потому что никто не уволит информатора», — цитирует газета одного из британских министров.

Майкл Фэллон подал в отставку 1 ноября. Он признался в том, что его отношение к женщинам в прошлом не соответствовало стандартам, предъявляемым к британским военнослужащим. Министр извинился перед журналисткой Джулией Хартли-Брюер за то, что в 2002 г. коснулся ее колена во время делового ужина.

Бизнес
Новости

«Газпром» завершил строительство российской части «Турецкого потока»

РИА Новости / Ведомости
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«Газпром» завершил строительство морских участков «Турецкого потока» на территории России, первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции. Об этом сообщает South Stream Transport B. V. («дочка» «Газпрома»).

«Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами», — приводит «РИА Новости» текст сообщения компании.

Всего «Газпром» уже построил по двум ниткам «Турецкого потока» 448 км. Теперь судно Pioneering Spirit продолжит укладку труб до участка берегового примыкания в Турции. Строительство первой нитки планируется закончить в марте 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова продолжать работу по строительству второй нитки «Турецкого потока» только после получения юридических гарантий от Евросоюза. Москва хочет быть уверена, что ЕС не начнет чинить препятствий, когда строительство «Турецкого потока» уже будет идти к завершению, пояснил глава российского МИДа.

Политика
Новости

Экс-советник предвыборного штаба Трампа дал показания по российскому делу

Ведомости
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Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейж дал показания в конгрессе США по делу о вмешательстве России в выборы американского президента, пишет газета The New York Times.

Пейдж рассказал о короткой встрече с российскими чиновниками во время поездки в Россию в июле 2016 г. «Я очень быстро поздоровался с некоторыми людьми. Это все», — сказал экс-советник. Ранее Пейдж отрицал, что в ходе поездки встречался с российскими чиновниками, отмечает издание.

Также выяснилось, что Пейдж рассказывал о поездке генпрокурору США Джеффу Сешнсу, который во время кампании занимал пост ведущего внешнеполитического советника Трампа, сказал собеседник издания.

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