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Российские бомбардировщики нанесли удар по объектам террористов в Сирии

В субботу бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли удар по объектам запрещенной террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Самолеты направились в сирийский город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор с территории России, совершили перелет над Ираком и Ираном и нанесли групповой удар. После этого самолеты вернулись на аэродромы базирования.

«Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим», — отметили в ведомстве.

Целями для поражения стали принадлежащие террористам склады вооружения и боеприпасов и командные пункты бандформирований ИГ. Минобороны опубликовало видео авиаударов.