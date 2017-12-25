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Власти Москвы опубликовали список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

Мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших в ДТП у метро «Славянский бульвар», где в понедельник автобус въехал в подземный пешеходный переход. По данным московских властей, четыре человека погибли на месте. ГУ МВД по Москве сообщало о пяти погибших. Согласно списку мэрии, среди погибших удалось опознать только одного человека – это 38-летняя Елена Михайлова. В списке неизвестных погибших также числятся женщина 45 лет и 18-летний мужчина. Возраст четвертого погибшего не указан.

В московских больницах находятся девять человек, указывает мэрия. Среди пострадавших двое находятся в удовлетворительном состоянии и отказались от госпитализации. Состояние еще девяти пострадавших - средней степени тяжести. Трое из них доставлены в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, трое - в ГКБ имени С.П. Боткина, одна женщина - в ГКБ № 7, 16-летняя девушка - в ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского и еще одна женщина в ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова.

Список погибших и пострадавших в результате аварии на Кутузовском проспекте

В понедельник у метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте автобус въехал в подземный пешеходный переход. ГУ МВД по Москве сообщало о пяти погибших, по данным источника «РИА Новости» пострадали 15 человек. Полиция сообщила, что рассматривает две основные версии ДТП: водитель не справился с управлением, либо автобус был неисправен.

Водитель после аварии задержан. По данным Следственного комитета, на допросе он рассказал, что автобус, находясь на остановке, «внезапно начал самостоятельное движение». По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).