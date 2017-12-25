Власти Москвы опубликовали список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

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Мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших в ДТП у метро «Славянский бульвар», где в понедельник автобус въехал в подземный пешеходный переход. По данным московских властей, четыре человека погибли на месте. ГУ МВД по Москве сообщало о пяти погибших. Согласно списку мэрии, среди погибших удалось опознать только одного человека – это 38-летняя Елена Михайлова. В списке неизвестных погибших также числятся женщина 45 лет и 18-летний мужчина. Возраст четвертого погибшего не указан.
В московских больницах находятся девять человек, указывает мэрия. Среди пострадавших двое находятся в удовлетворительном состоянии и отказались от госпитализации. Состояние еще девяти пострадавших - средней степени тяжести. Трое из них доставлены в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, трое - в ГКБ имени С.П. Боткина, одна женщина - в ГКБ № 7, 16-летняя девушка - в ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского и еще одна женщина в ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова.
Список погибших и пострадавших в результате аварии на Кутузовском проспекте
В понедельник у метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте автобус въехал в подземный пешеходный переход. ГУ МВД по Москве сообщало о пяти погибших, по данным источника «РИА Новости» пострадали 15 человек. Полиция сообщила, что рассматривает две основные версии ДТП: водитель не справился с управлением, либо автобус был неисправен.
Водитель после аварии задержан. По данным Следственного комитета, на допросе он рассказал, что автобус, находясь на остановке, «внезапно начал самостоятельное движение». По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Григорий Сысоев / РИА Новости
В Москве возле станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный пешеходный переход. «В районе д. 3 на Славянском бульваре автобус съехал в подземный переход. По предварительным данным, погибли четыре человека», - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Москве
1/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Переход, где произошло событие, находится рядом с метро «Славянский бульвар». Это переход от метро через Кутузовский проспект к Славянскому бульвару. Рядом располагается торговый центр «Океания»
2/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
По данным МВД, пять человек от полученных травм скончались, три человека госпитализированы. По неподтвержденным данным, всего пострадали около 15 человек
3/16
Григорий Сысоев / РИА Новости
На место ДТП приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел место аварии и пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших
4/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Полицейские оцепили место ДТП. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города
5/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
По информации МВД, рассматриваются две версии аварии: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства
6/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Водителя автобуса задержали. С ним работают сотрудники полиции
7/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
«Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход», - говорится на сайте МВД
8/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Московские власти сообщили, что автобус принадлежит подмосковному перевозчику «Мострансавто»
9/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Правительство Москвы пообещало оказать пострадавшим всю необходимую помощь
10/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
На место происшествия направили подъемный кран для извлечения автобуса. МЧС сообщило, что к ликвидации происшествия привлечены больше 50 человек и 17 единиц техники
11/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
На Кутузовском проспекте из-за аварии затруднено движение
12/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Медицинский вертолет на месте аварии
13/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Автобус извлекли из перехода, об этом рассказал находящийся на месте ДТП корреспондент «Ведомостей»
14/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Перед тем как начать вытаскивать автобус из перехода, под него сбрасывали снег, чтобы топливо не загорелось
15/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек
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Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» одобрил продажу газовых активов с аукциона.
Совет проголосовал за продажу 100% в компаниях «Маретиом инвестментс лимитед» и «Веларион инвестментс лимитед» («Геотрансгаз» и «Уренгойская газовая компания») единым лотом на открытом аукционе по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком, говорится в сообщении. «Алроса» ожидает, что аукцион пройдет в I квартале 2018 г.
Выручка от продажи газа за 9 месяцев 2017 г. не превышала 3% от общей выручки по группе «Алроса», следует из отчета компании по МСФО. «Алроса» рассматривает газовые активы как непрофильные и хочет продать их любой ценой, даже ниже балансовой стоимости (36 млрд руб.), говорил ранее вице-президент по экономике и финансам компании Алексей Филипповский.
«Алроса» консолидировала 100% в «Геотрансгазе» и «Уренгойской газовой компании» весной 2012 г., выкупив по 90% за $1,037 млрд у «ВТБ капитала» и по 10% у «Метрополя» за $100 млн. В том же году компания заключила соглашение о намерениях с ОАО «Зарубежнефть», которое предусматривало продажу 25%+1 акций ЗАО «Геотрансгаз» и 26%-ной доли в «Уренгойской газовой компании» с возможностью увеличения доли до контроля в середине 2013 г. Сделка по продаже блокпакетов «Зарубежнефти» планировалась исходя из оценки газовых активов в $1 млрд, транзакция не состоялась.
После этого «Алроса» заключила соглашение с «Роснефтью» о продаже газовых компаний за $1,38 млрд до конца 2013 г., стороны заключили соответствующее соглашение. Но «Роснефть», ознакомившись с данными о запасах месторождений, сочла стоимость завышенной. Стороны договорились пробурить дополнительные скважины на месторождениях для определения уровня запасов, после чего переговоры о сделке прекратились.
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала не хранить в качестве сувениров новые банкноты номиналом в 200 и 2000 руб., выпущенные в октябре. По ее словам, в 2018 г. эти банкноты будут шире распространены.
«Понятно, пока они редкие. Даже некоторые магазины, мы понимаем это тоже, пока опасаются брать эти купюры», - сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24». Она добавила, что ограничений в выпуске новых купюр нет, поэтому хранить их нет никакого смысла.
По словам Набиуллиной, новые купюры соответствуют современным стандартам банкнотного дизайна, возможно, эти же стандарты учтут при плановой замене купюр других номиналов. Регулятору пока неизвестно о фактах подделки новых банкнот, такие сведения в ЦБ не поступали.
Новые банкноты были запущены в обращение 12 октября. Первыми их получили изображенные на купюрах регионы - Крым и Дальний Восток и Москва. Новые банкноты будут выпускаться «в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда», сообщал ЦБ.
На прошлой неделе стало известно, что Набиуллина появилась в клипе ЦБ о новых банкнотах. Он называется «Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей» и опубликован на официальном канале регулятора на YouTube.
Как выглядят банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей
Александр Авилов / АГН «Москва»
12 октября Банк России официально представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб., на фото председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
1/10
Андрей Гордеев / Ведомости
В оборот купюры начнут поступать уже с 12 октября, сказала Набиуллина. Первыми их получат регионы, которые на них изображены, и Москва. «Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку», – цитирует председателя ЦБ «Прайм»
2/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Основной цвет 2000-рублевой купюры – синий. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром Восточный в Амурской области
3/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Оптически переменный защитный элемент 2000-рублевой купюры выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца, отмечает регулятор
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Основной цвет двухсотрублевой купюры – зеленый, на ней изображены достопримечательности Севастополя. На лицевой стороне – памятник затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический
5/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Оборотная сторона новых купюр
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЦБ отмечает, что 200-рублевая банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой. Это придаст ей высокую износостойкость, так что она сможет дольше оставаться в обращении
7/10
Андрей Гордеев / Ведомости
По словам Набиуллиной, купюры «будут вводиться поэтапно, поскольку банкноты разрабатываются в строгой секретности – это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам»
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Эти купюры стали третьим общегосударственным выпуском банкнот такого номинала в истории СССР и современной России, отмечает ТАСС
9/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Достопримечательности, которые изображены на банкнотах, были выбраны на конкурсе в прошлом году. Итоги конкурса были подведены почти ровно год назад, 7 октября 2016 г. Всего на конкурс символов было подано больше 5000 заявок с достопримечательностями из 1113 российских городов. До всероссийского голосования дошли 10 символов. В результате победили символы Дальнего Востока и Севастополя
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Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что обжалует сегодняшний отказ Центризбиркома в регистрации его инициативной группы на выборах президента в Конституционном суде.
«Мы, конечно, безусловно обжалуем это везде - в Конституционном суде. Но мы понимаем отлично, что это часть одной системы», - заявил Навальный в понедельник журналистам.
ЦИК отказал в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента России Алексея Навального, по причине отсутствия у него пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье. «Не могу сказать, что решение для нас неожидаемое, - сказал оппозиционер. - Мне показалось, что Центральная избирательная комиссия и сама персонально Памфилова даже не пыталась изобразить, что решение не имеет политической мотивации».
После заседания ЦИК Навальный опубликовал видеообращение, в котором объявил, что без его участия выборов президента фактически не будет. Он призвал избирателей к забастовке. «Мы объявляем забастовку избирателей, - сказал Навальный. - Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами : в ней участвуют лишь Путин и кандидаты, которых он лично выбрал». Предвыборные штабы Навального становятся штабами забастовки и переключаются на мониторинг явки на выборах.
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Партия «Справедливая Россия» поддержала выдвижение кандидатуры нынешнего главы государства Владимира Путина на пост президента России на выборах, которые состояться 18 марта 2018 г., передает «Интерфакс».
Съезд партии решил отправить своих представителей для работы в избирательном штабе Путина, который собирается принимать участие в президентской гонке как самовыдвиженец. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампред фракции Михаил Емельянов.
В понедельник «Справедливая Россия» провела девятый съезд. Партия решила не выдвигать своего кандидата на президентских выборах 2018 г. Эсеров включат в состав инициативной группы, которая 26 декабря выдвинет Путина кандидатом в президенты.
Путин будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец четвертый раз. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей. Помимо этого в поддержку Путина должна быть сформирована инициативная группа из 500 человек.
25 декабря ЦИК отказал Навальному в участии в выборах из-за наличия судимости по делу «Кировлеса».
«Вечные» кандидаты в президенты
Денис Абрамов / Ведомости
21 ноября стало известно о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет участвовать в президентских выборах в 2018 г. Политик собирается баллотироваться на пост президента шестой раз. Жириновский участвовал в президентской гонке в 1991 г., 1996 г., 2000 г., 2008 г. и в 2012 г. Лучший результат (9,35%) у Жириновского был на выборах в 2008 г.
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Сергей Портер / Ведомости
Кандидатура лидера КПРФ Геннадия Зюганова на пост президента России выдвигалась четыре раза - в 1996 г. (участвовал в двух турах), 2000, 2008 и 2012 гг. В первой президентской гонке Зюганова обошел Борис Ельцин, во второй гонке победу одержал Владимир Путин, в третьей - Дмитрий Медведев. В 2012 г. президентом России стал снова Путин. Лучший результат Зюганова был зафиксирован в 1996 г. (в первом туре — 32%, во втором - 40,3%).
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Пресс-служба президента
Нынешний президент России Владимир Путин участвовал в президентской гонке трижды: в 2000, 2004 и 2012 гг. Лучший результат на выборах был зафиксирован в 2004 г., тогда за него на выборах отдали голоса 71,3% россиян.
3/7
Alexander Zemlianichenko / AP
Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин (1991-1999 гг.) дважды выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах - в 1991 и 1996 гг. Лучший результат - 57,3% - был получен на выборах в 1991 гг.
4/7
Валерий Христофоров / ТАСС
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский дважды принимал участие в президентских выборах - в 1996 и 2000 гг. Его лучший результат - 7,3% голосов - получен на выборах в 1996 г.
5/7
Анатолий Кузярин и Дмитрий Соколов / ТАСС
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев два раза был кандидатом в президенты России - в 1991 и 2000 гг. Лучший результат — 6,8% голосов – был зафиксирован в 1991 г.
6/7
Максим Стулов / Ведомости
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов дважды принимал участие в президентских выборах - в 2004 и 2012 гг. Лучший был получен в 2012 г., за его кандидатуру отдали голоса 3,85% избирателей.
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Председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила оппозиционера Алексея Навального в оболванивании молодежи во время выступления Навального в ЦИК. Сегодня Центризбирком поставил на голосование вопрос об отказе в регистрации инициативной группе по выдвижению Навального кандидатом в президенты на том основании, что у оппозиционера нет пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье. Никаких замечаний по документам у ЦИК не было.
Навальный в очередной раз сослался на Конституцию и решения ЕСПЧ, которые, по его мнению, дают ему право участвовать в выборах президента, и призвал ЦИК выполнять свою работу, которую он оплачивает как налогоплательщик. В случае отказа в регистрации явка на президентских выборах снизится, считает он.
«Вы чиновники, сидящие на моей шее и тех людей, которых вы не пускаете на выборы», - сказал Навальный. «Я в советские времена 12 лет отпахала на производстве, а вы - я не видела, что вы делаете что-то кроме того, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», - ответила Памфилова.
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Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников поддержать его у здания суда в Киеве, где во вторник решится вопрос о его выдворении из страны.
«Завтра я иду на суд и приглашаю туда тех, кому небезразличен вопрос справедливости в Украине», – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
По словам политика, у украинских властей «нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины».
В июле экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии был лишен украинского гражданства. Киев объяснил это тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при получении паспорта. В сентябре Саакашвили с помощью сторонников прорвался на территорию Украины через кордон пограничников.
В начале декабря Саакашвили задержали в Киеве. Прокуратура требовала поместить политика, обвиняемого в содействии преступной организации, под домашний арест, но суд не удовлетворил это ходатайство. 17 декабря сторонники Саакашвили пытались взять штурмом здание Октябрьского дворца в Киеве после организованного им марша за импичмент президента Украины Петра Порошенко.
Как сторонники Саакашвили отбили его у спецслужб Украины
Reuters
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили смогли вытащить его из автомобиля силовиков, сообщили украинские СМИ
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Gleb Garanich / Reuters
«Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа», – написал Саакашвили в Facebook
2/10
Valentyn Ogirenko / Reuters
Политик также призывал освободивших его людей направиться к зданию Верховной рады и потребовать от парламента принять закон об импичменте нынешнего президента Украины Петра Порошенко
3/10
Valentyn Ogirenko / Reuters
5 декабря сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Саакашвили домой по адресу: ул. Костельная, 7
4/10
Valentyn Ogirenko / Reuters
Перед домом Саакашвили во вторник собрались журналисты и сторонники политика. Сначала сотрудники правоохранительных органов никого не пускали в здание
5/10
youtube / NewsOne
Саакашвили с крыши общался с собравшимися и заявил, что его хотят похитить, потому что он «встал на защиту украинского народа», передает «Интерфакс-Украина». «Они хотели меня похитить незаметно, но это у них не получилось», – заявил экс-президент Грузии (цитата «Интерфакс-Украина»)
6/10
Valentyn Ogirenko / Reuters
Интернет-издание Liga.net сообщило, что Саакашвили, находившегося на крыше здания, задержали сотрудники правоохранительных органов. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили подозревают в попытке госпереворота. «Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя», – приводит его слова ТАСС
7/10
Valentyn Ogirenko / Reuters
Информацию о задержании Саакашвили подтвердили в Службе безопасности Украины. Его подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 256 УК Украины - «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Статья предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет, передает InfoResist
8/10
Valentyn Ogirenko / Reuters
После того как Саакашвили посадили в автомобиль, правоохранительные органы стали задерживать сторонников политика
9/10
Valentyn Ogirenko / Reuters
«В очередной раз удивляет Киев и в очередной раз удивляет Саакашвили», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что «от поедания галстука до появления на крыше Саакашвили проделал определенный путь в политике». «Конечно, это головная боль для Украины. Тут и врагу не пожелаешь. Хотя не считаем, конечно, украинский народ врагом», — добавил Песков
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Инфляция в России по итогам 2017 г. останется вблизи 2,5%, но к концу 2018 г. приблизится к 4%, говорится в комментарии Банка России.
«Состояние продовольственного рынка дает основание полагать, что инфляция в декабре 2017 г. останется около ноябрьского уровня, - отметил регулятор. - По мере того как действие временных факторов со стороны предложения продовольствия будет исчерпано, сформируются условия для приближения инфляции к 4% к концу 2018 г.».
Банк России отмечает, что на динамику продовольственной инфляции в начале 2018 г. может оказать влияние снижение запасов отечественных картофеля и овощей открытого грунта. «При проведении денежно-кредитной политики Банк России будет учитывать риски отклонения инфляции от цели как вверх, так и вниз, в том числе риски, связанные с динамикой инфляционных ожиданий, которые даже при сохранении инфляции вблизи 4% могут по-прежнему быть чувствительными к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике», - отмечает ЦБ.
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Авария с участием автобуса «Мострансавто» произошла приблизительно в 14.30 мск. Водитель автобуса работал в компании с 2000 г. «Водитель автобуса 1959 года рождения, водительский стаж с 1985 г., гражданство РФ», - рассказал представитель «Мострансавто». Как сообщили в компании, на место аварии выехали представители «Мострансавто». Пострадавшие получат компенсации от страховой компании по ОСАГО.
Автобус «ЛиАЗ» был выпущен в 2016 г., его эксплуатация началась в 2017 г. Автобус следовал по маршруту «Сколково – метро «Славянский бульвар». На данный момент на месте аварии находится министр транспорта Московской области Игорь Тресков. На месте происшествия работают все экстренные службы. Предварительные причины ДТП устанавливаются.
25 декабря днем рейсовый автобус съехал в подземный пешеходный переход возле станции метро «Славянский бульвар». По данным МВД, погибли пять человек. Как сообщил ТАСС, госпитализированы девять человек, двоим оказана медицинская помощь на месте происшествия. Причины происшедшего устанавливаются. Водитель автобуса задержан.
Григорий Сысоев / РИА Новости
В Москве возле станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный пешеходный переход. «В районе д. 3 на Славянском бульваре автобус съехал в подземный переход. По предварительным данным, погибли четыре человека», - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Москве
1/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Переход, где произошло событие, находится рядом с метро «Славянский бульвар». Это переход от метро через Кутузовский проспект к Славянскому бульвару. Рядом располагается торговый центр «Океания»
2/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
По данным МВД, пять человек от полученных травм скончались, три человека госпитализированы. По неподтвержденным данным, всего пострадали около 15 человек
3/16
Григорий Сысоев / РИА Новости
На место ДТП приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел место аварии и пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших
4/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Полицейские оцепили место ДТП. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города
5/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
По информации МВД, рассматриваются две версии аварии: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства
6/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Водителя автобуса задержали. С ним работают сотрудники полиции
7/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
«Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход», - говорится на сайте МВД
8/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Московские власти сообщили, что автобус принадлежит подмосковному перевозчику «Мострансавто»
9/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Правительство Москвы пообещало оказать пострадавшим всю необходимую помощь
10/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
На место происшествия направили подъемный кран для извлечения автобуса. МЧС сообщило, что к ликвидации происшествия привлечены больше 50 человек и 17 единиц техники
11/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
На Кутузовском проспекте из-за аварии затруднено движение
12/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Медицинский вертолет на месте аварии
13/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Автобус извлекли из перехода, об этом рассказал находящийся на месте ДТП корреспондент «Ведомостей»
14/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Перед тем как начать вытаскивать автобус из перехода, под него сбрасывали снег, чтобы топливо не загорелось
15/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек
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В ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра, метель и гололедица, сообщила пресс-служба столичного МЧС. «По прогнозам Росгидромета, в период с 17.00 до 21.00 часа 25 декабря 2017 г. в Москве ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица», - говорится в сообщении.
По информации ведомства, возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. На дорогах возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, увеличение травматизма населения.
«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», - советует МЧС.
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Анна Ратафьева / Ведомости
Автобус, съехавший 25 декабря в подземный переход у метро «Славянский бульвар», извлекли на поверхность, сообщил находящийся на месте ДТП корреспондент «Ведомостей».
По его словам, перед тем как вытаскивать автобус из перехода, под него сбрасывали снег, чтобы не загорелось топливо. Движение по Кутузовскому проспекту частично перекрыто.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП с автобусом. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). МВД ранее сообщило, что рассматриваются две версии происшедшего: водитель не справился с управлением и техническая неисправность автобуса.
Григорий Сысоев / РИА Новости
В Москве возле станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный пешеходный переход. «В районе д. 3 на Славянском бульваре автобус съехал в подземный переход. По предварительным данным, погибли четыре человека», - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Москве
1/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Переход, где произошло событие, находится рядом с метро «Славянский бульвар». Это переход от метро через Кутузовский проспект к Славянскому бульвару. Рядом располагается торговый центр «Океания»
2/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
По данным МВД, пять человек от полученных травм скончались, три человека госпитализированы. По неподтвержденным данным, всего пострадали около 15 человек
3/16
Григорий Сысоев / РИА Новости
На место ДТП приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел место аварии и пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших
4/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Полицейские оцепили место ДТП. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города
5/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
По информации МВД, рассматриваются две версии аварии: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства
6/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Водителя автобуса задержали. С ним работают сотрудники полиции
7/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
«Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход», - говорится на сайте МВД
8/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Московские власти сообщили, что автобус принадлежит подмосковному перевозчику «Мострансавто»
9/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Правительство Москвы пообещало оказать пострадавшим всю необходимую помощь
10/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
На место происшествия направили подъемный кран для извлечения автобуса. МЧС сообщило, что к ликвидации происшествия привлечены больше 50 человек и 17 единиц техники
11/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
На Кутузовском проспекте из-за аварии затруднено движение
12/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Медицинский вертолет на месте аварии
13/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Автобус извлекли из перехода, об этом рассказал находящийся на месте ДТП корреспондент «Ведомостей»
14/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Перед тем как начать вытаскивать автобус из перехода, под него сбрасывали снег, чтобы топливо не загорелось
15/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек
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Водитель автобуса, въехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар», рассказал, что пытался остановить машину, но ему это не удалось. Это следует из сообщения на сайте Следственного комитета (СК) России.
Со слов водителя, автобус перед ДТП «внезапно начал самостоятельное движение», говорится на сайте СК. Водитель рассказал, что пытался остановить автобус, но тормозная система не сработала, сообщает СК.
По факту аварии СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека. В свою очередь Главное управление МВД по Москве ранее сообщало о пяти погибших. Пострадали более десяти пешеходов, точное количество уточняется, сообщает СК. Источник «РИА Новости» сообщал о 15 пострадавших.
Имя водителя не называется. Он родился в 1959 г., его водительский стаж исчисляется с 1985 г., сообщил представитель компании Мострансавто, которой принадлежит автобус. Он отметил, что водитель имеет российское гражданство и работает в компании с 2000 г. Автобус «ЛиАЗ-5292.60» выпущен в 2016 г., в эксплуатацию поступил в этом году, рассказал представитель Мострансавто.
В понедельник, 25 декабря, у метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход. Полиция сообщила, что рассматривает две версии происшедшего: водитель не справился с управлением и неисправность автобуса. Водителя после аварии задержали и отправили на допрос.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил внепланово проверить весь автобусный парк Москвы.
Автобус въехал в пешеходный переход в Москве – фотографии с места происшествия
Григорий Сысоев / РИА Новости
В Москве возле станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный пешеходный переход. «В районе д. 3 на Славянском бульваре автобус съехал в подземный переход. По предварительным данным, погибли четыре человека», - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Москве
1/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Переход, где произошло событие, находится рядом с метро «Славянский бульвар». Это переход от метро через Кутузовский проспект к Славянскому бульвару. Рядом располагается торговый центр «Океания»
2/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
По данным МВД, пять человек от полученных травм скончались, три человека госпитализированы. По неподтвержденным данным, всего пострадали около 15 человек
3/16
Григорий Сысоев / РИА Новости
На место ДТП приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел место аварии и пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших
4/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Полицейские оцепили место ДТП. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города
5/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
По информации МВД, рассматриваются две версии аварии: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства
6/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Водителя автобуса задержали. С ним работают сотрудники полиции
7/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
«Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход», - говорится на сайте МВД
8/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Московские власти сообщили, что автобус принадлежит подмосковному перевозчику «Мострансавто»
9/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Правительство Москвы пообещало оказать пострадавшим всю необходимую помощь
10/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
На место происшествия направили подъемный кран для извлечения автобуса. МЧС сообщило, что к ликвидации происшествия привлечены больше 50 человек и 17 единиц техники
11/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
На Кутузовском проспекте из-за аварии затруднено движение
12/16
Сергей Киселев / АГН «Москва»
Медицинский вертолет на месте аварии
13/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Автобус извлекли из перехода, об этом рассказал находящийся на месте ДТП корреспондент «Ведомостей»
14/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Перед тем как начать вытаскивать автобус из перехода, под него сбрасывали снег, чтобы топливо не загорелось
15/16
Анна Ратафьева / Ведомости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек