Политика

Новости

Власти Подмосковья пообещали проверить исправность всех транспортных средств

Все транспортные средства Московской области пройдут проверку на предмет технической исправности и качественной проверки перед выходом на линию, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков после ДТП с автобусом подмосковного перевозчика «Мострансавто», въехавшим в подземный переход.

«Хотя на данный момент мы уверены, что автобус был исправен», - сказал он «Ведомостям».

В понедельник у метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте автобус въехал в подземный пешеходный переход. ГУ МВД по Москве сообщало о пяти погибших, по данным источника «РИА Новости», пострадали 15 человек. Полиция сообщила, что рассматривает две основные версии ДТП: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.

По словам Трескова, автобус впервые приступил к работе в 2017 г., перед выходом на линию проверялся и был технически исправен, так как «в принципе практически новый». Он уточнил, что водитель «также не новичок»: 59 лет, 17 лет работает в «Мострансавто». В понедельник он вышел на линию в 13.00, а в воскресенье закончил работать в 19.20 - времени для отдыха было достаточно, подчеркнул Тресков, добавив, что это все, что известно на данный момент.

Водителя после аварии задержали. По данным Следственного комитета, на допросе он рассказал, что автобус, находясь на остановке, «внезапно начал самостоятельное движение». По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Тресков добавил, что причину ДТП назовет следствие: «я не могу оценивать». Видеорегистратор в автобусе изъят, его изучит следствие и даст свое заключение. «Сейчас высказывать какие-то версии Минтранс не вправе», - подчеркнул он.