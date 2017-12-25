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Ространснадзор проверит «Мострансавто» после ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте

Ространснадзор проведет проверку перевозчика «Мострансавто». Об этом говорится в сообщении службы. Автобус компании 25 декабря на Кутузовском проспекте съехал в подземный пешеходный переход. В результате происшествия погибли пять человек, девять человек госпитализированы.

«По согласованию с Генпрокуратурой Ространснадзор 26 декабря приступит к внеплановой проверке предприятия-перевозчика», - говорится в сообщении.

В Ространснадзоре считают, что ДТП произошло по причине того, что водитель автобуса не справился с управлением.

25 декабря около выхода из станции метро «Славянский бульвар» приблизительно в 14:30 мск рейсовый автобус «ЛиАЗ», следовавший по маршруту «Славянский бульвар» - «Сколково», въехал в подземный пешеходный переход. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель автобуса задержан. В момент ДТП в салоне автобуса были три пассажира.

2 октября руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин говорил, что служба проверит «Мострансавто» и по результатам проверки может выйти с инициативой о лишении перевозчика лицензии. 6 октября в Коломенском районе перевернулся рейсовый автобус, принадлежавший компании. В салоне автобуса находились 39 человек. Шестеро пассажиров погибли.