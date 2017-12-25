Политика

Новости

Путин пообещал бороться с террористами в Сирии «точечно»

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия при необходимости продолжит в Сирии бороться с террористами. Борьба будет осуществляться «точечно», передает его слова РИА «Новости».

По его словам, на данный момент в Сирии уже не требуется «широкого применения вооруженных сил России». У России в Сирии остается два пункта базирования, работа по борьбе с терроризмом, в том числе и на территории Сирии, продолжится, если это потребуется, сказал глава государства на встрече с Федеральным собранием.

По его словам, такого количества техники и личного состава, который был раньше в Сирии, теперь не требуется. «Во всяком случае на сегодняшний день не требуется», — заключил Путин.

22 декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении приказа о выводе российских войск из Сирии. Через Сирию прошли около 50 000 военных из России, из них более 14 000 получили госнаграды, сказал министр. На территории Сирии остаются три батальона военной полиции, сотрудники центра примирения сторон, а также персонал российских баз в Хмеймиме и Тартусе.