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Путин пообещал бороться с террористами в Сирии «точечно»

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия при необходимости продолжит в Сирии бороться с террористами. Борьба будет осуществляться «точечно», передает его слова РИА «Новости».

По его словам, на данный момент в Сирии уже не требуется «широкого применения вооруженных сил России». У России в Сирии остается два пункта базирования, работа по борьбе с терроризмом, в том числе и на территории Сирии, продолжится, если это потребуется, сказал глава государства на встрече с Федеральным собранием.

По его словам, такого количества техники и личного состава, который был раньше в Сирии, теперь не требуется. «Во всяком случае на сегодняшний день не требуется», — заключил Путин.

22 декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении приказа о выводе российских войск из Сирии. Через Сирию прошли около 50 000 военных из России, из них более 14 000 получили госнаграды, сказал министр. На территории Сирии остаются три батальона военной полиции, сотрудники центра примирения сторон, а также персонал российских баз в Хмеймиме и Тартусе.

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РБК узнал об учениях Минкомсвязи с перехватом звонков и СМС

Ведомости
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Минкомсвязь в ночь с 18 на 19 декабря проводила «цифровые учения», в ходе которых выясняла, могут ли злоумышленники следить за абонентами, перехватывая их звонки и подменять СМС. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в компаниях, принимавших участие в учениях. В тестах были задействованы силы МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ и др., а также «Ростелеком», «МегаФон», «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies. МТС, «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» отказались от участия в учениях, рассказал один из участников учений.

По сценарию учений, Positive Technologies атаковала ростовскую сеть «МегаФона». Атака состояла из 18 эпизодов разных по длительности – от 30 минут до 1 часа. Для нападения использовались уязвимости в протоколах SS7 (закрытом канале передачи команд для соединения абонентов) и Diameter (одном из протоколов, используемых в сетях 4G).

Уязвимость SS7, в частности, использовались Агентством национальной безопасности США для массовой слежки, сообщала ранее The Washington Post со ссылкой на документы бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. В Diameter были обнаружены аналогичные уязвимости.

««МегаФон» был готов [к взлому] и успешно отразил атаки, но уязвимости этих протоколов были подтверждены, и они могут использоваться для атаки на других операторов», — говорит собеседник издания. В «МегаФоне» подобные риски признавали еще в июле 2016 г., отмечая, что простым абонентам SS7 не доступна полностью. В Positive Technologies настаивали, что на черном рынке любой пользователь может купить доступ к SS7 за несколько тысяч долларов.

По итогам учений представитель «МегаФона» Юлия Дорохина рассказала, что компания отработала «различные сценарии защиты от негативного воздействия на сети мобильной связи».

В Минкомсвязи рассказали, что по итогам учений «будут даны оценки текущего состояния ситуации, а также предложены меры по противодействию возможным угрозам». Доклад об итогах будет направлен в Совет безопасности России и президенту. Как рассказал один из участников учений, проведенные тесты должны привести к новым изменениям законодательства, в частности, в вопросе безопасности сотовых сетей.

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Новости

«Интерфакс» узнал сроки третьего запуска с космодрома «Восточный»

Ведомости
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Очередной старт ракеты-носителя с «Восточного» намечен на 1 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме. В середине декабря первый замглавы «Роскосмоса» Александр Иванов сообщал, что новый запуск состоится после 25 января. По данным агентства, в график стартов была включена дата 26 января. До этого запуск планировался на 22 декабря.

Сейчас на космодроме находятся все составные части – ракета-носитель «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты «Канопус», отметил собеседник агентства. «Подготовка к запуску стартует сразу после окончания новогодних праздников и завершится пуском 1 февраля», - сказал источник.

Второй запуск с космодрома оказался неудачным. Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела разгонный блок «Фрегат» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами на промежуточную орбиту, но целевой орбиты они не достигли. В итоге разгонный блок со спутниками упал в океан. Роскосмос заявил, что причиной аварии стало «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».

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Политика
Новости

Яшин рассказал о ночном визите полиции к его родителям

Ведомости
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Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что к его родителям 25 декабря пришли полицейские. «К моим родителям пришла полиция. Ищут меня - хотя я ни от кого не прячусь. Больше всего раздражает, когда родственников начинают дергать, тем более почти ночью», - написал он на своей странице в Twitter.

Это произошло на следующий день после проведения организованной Яшиным акции в защиту честных выборов в Лермонтовском сквере Москвы. Мэрия настаивала на проведении акции на проспекте Сахарова. Изначально Яшин собирался провести праздник «День свободных выборов», но из-за вмешательства полиции изменил формат на собрание граждан. После собрания в отношении его организаторов был собран материал об административном правонарушении, рассказали в столичном управлении МВД.

Акцию в Лермонтовском сквере сам Яшин счел успешной, поскольку была выполнена главная задача - «добиться реализации законных полномочий независимого муниципалитета». Ее участниками удалось провести «независимое собрание граждан, организованное муниципальными депутатами», что стало шагом к «восстановлению законных прав местного самоуправления», писал ранее оппозиционер.

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«Коммерсантъ» узнал о задержании гендиректора «Воентелекома»

Ведомости
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Гендиректор АО «Воентелекома» Александр Давыдов задержан 25 декабря в Москве по подозрению в хищении 460 млн руб., пишет «Коммерсантъ». Ему был предъявлен протокол о задержании на 48 часов. В статусе подозреваемого его доставили на допрос в Главное военное следственное управление (ГВСУ). По данным издания, следствие намерено ходатайствовать перед Хамовническим райсудом об аресте Давыдова.

Задержанию предшествовали обыски в служебном кабинете и автомобиле топ-менеджера, которые проводили сотрудники ГВСУ СКР и оперативники ФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено еще в 2013 г. Следствие подозревает топ-менеджеров «Воентелекома» в завышении цен при заключении контрактов с Минобороны на поставки оборудования и получении двойной платы за оказание услуг. По оценкам следователей, за каждый поставленный маршрутизатор (роутер) Минобороны платило по 1 млн руб., хотя его рыночная стоимость составляла 350 000 руб. Поставляло программное обеспечение ООО «Эмзиор», подконтрольное фигурантам, а интеллектуальным собственником разработок была фирма «Эмзиор технолоджи». Ею руководит родная сестра топ-менеджера Ольга Давыдова.

В начале декабря по этому делу были арестованы первый зам гендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий, экс-советник Давыдова Дмитрий Семилетов и гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Финдиректор АО Евгений Жилков после допроса в ГВСУ остался в статусе свидетеля.

Защита арестованных топ-менеджеров настаивает, что об ущербе Минобороны говорить еще рано, поскольку исполнение одного из фигурирующих в деле контрактов не завершено.

Давыдов возглавил «Воентелеком» в феврале 2013 г. Под его руководством АО вошло в топ-20 крупнейших IT-компаний России. «Воентелеком» разработал более 20 образцов оборудования в интересах Минобороны, Минпромторга, Минюста, ФСБ и ФСО России.

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Бизнес
Новости

Производитель наехавшего на людей автобуса исключил неисправность тормозов

Ведомости
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Производитель автобуса, наехавшего в понедельник на пешеходов в подземном переходе под Кутузовским проспектом в районе метро «Славянский бульвар», практически исключил версию неисправности тормозной системы.

В сообщении группы ГАЗ, которой принадлежит Ликинский автобусный завод, собравший в 2016 г. автобус ЛИАЗ-5292.60, говорится, что устанавливающаяся на таких автобусах тормозная система производства Wabco или Knorr-Bremse имеет два уровня резервирования при отказе - раздельные гидравлические контуры и пружинные аккумуляторы. «Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования. При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», - отмечается в сообщении.

Представители Ликинского автобусного завода направлены на место аварии и по месту буксировки автобуса, сообщила пресс-служба компании.

По данным на 22.00 мск понедельника, в ДТП на Славянском бульваре погибли четыре человека, пострадали 11 человек, из них трое в тяжелом состоянии доставлены вертолетами в НИИ им.Склифосовского. Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение, сообщил СКР. ДТП произошло около 14.50 мск. Рейсовый автобус, следовавший из Сколкова до «Славянского бульвара», въехал в подземный переход.

Фото с места происшествия

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Политика
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Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах президента

Ведомости
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Телеведущая Ксения Собчак предложила оппозиционеру Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах в 2018 г. при условии, что ЦИК зарегистрирует ее как официального кандидата. Об этом она написала в Instagram.

«Я неоднократно говорила, что считаю его недопуск до выборов чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей», - написала она. По ее словам, недопуск Навального до участия в выборах лишний раз говорит о необходимости идти на эти выборы.

Собчак отметила, что выступает против бойкота выборов. По ее мнению, выборы остаются единственным способом что-либо изменить, а бойкот является неэффективным и вредным методом, так как «не только не снизит явку, но увеличит проценты Путина».

По ее мнению, бойкот Навального поможет Путину «получить желаемые 70%». Собчак считает, что общее дело важнее обид. Она призвала демократические оппозиционные силы объединиться. «В случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», - написала она.

Центризбирком 25 декабря отказал Навальному в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России из-за непогашенной судимости. Политика 8 февраля этого года суд приговорил к пяти годам лишения свободы. В феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова повторно (первый приговор отменен по решению ЕСПЧ) приговорил оппозиционера к пяти годом условно по делу «Кировлеса».

«Мы не печеньки, чтобы всем нравиться»: как ЦИК не пустил Навального на выборы

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Бизнес
Новости

ВТБ освободил из-под репо 2,41% акций En+

Ведомости
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ВТБ уменьшил количество акций En+, которыми мог распоряжаться, с 10,06% до 7,65%, говорится в раскрытии банка. Таким образом акционеры En+ частично вывели из репо 2,41% компании.

«После успешно проведенного осенью 2017 г. IPO, видя высокий спрос и большой потенциал роста акционерной стоимости компании En+, промышленная группа «Базовый элемент» приняла решение о частичном досрочном исполнении форвардного контракта, заключенного с Группой ВТБ в 2013 г.», - говорится в сообщении ВТБ. Клиент снизил долговую нагрузку и выкупил у ВТБ часть принадлежащего ей пакета акций En+, отмечает представитель банка.

Представитель En+ от комментариев отказался.

En+ во время IPO обещала снизить долговую нагрузку – она начала снижать долг. Компания объявила, что на два года раньше срока расплатилась с ВТБ по кредиту на $942 млн. Вернуть долг En+ должна была в декабре 2019 г.

В проспекте к IPO указано, что аффилированная с Дерипаской GrandStroy LLC взяла в августе 2015 г. кредит в ВТБ на $1 млрд по ставке 9,33% годовых. После этого материнская структура En+ взяла кредит у GrandStroy LLC по ставке 6,33% и выступила гарантом по этому кредиту, отдав в залог 29,99% UC Rusal, 25% плюс 1 акция «Евросибэнерго», а также 24% Красноярской ГЭС. GrandStroy несколько раз пересматривала условия кредита, постепенно снижая ставку. К концу 2016 г. ей удалось снизить долг до $942 млн, а фиксированную ставку по кредиту – до 6% годовых. В январе 2017 г. материнская структура En+ приобрела заемщика, говорится в проспекте.

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Политика
Новости

Путин заявил о необходимости совершенствовать закон об иноагентах‍

Ведомости
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В России закон об иностранных агентах необходимо усовершенствовать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания. По его словам, закон должен выполнять свою функцию - противостоять вмешательству извне во внутриполитические дела России.

Никто не ограничивает свободы граждан в рамках закона, отметил Путин. Нужно сделать так, чтобы закон был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, добавил он. «Если есть там где-то какие-то пока шероховатости, неотрегулированности, на это тоже надо посмотреть внимательно», - передает слова президента ТАСС.

Закон об иноагентах в России приняли еще летом 2012 г. Согласно закону организации, занимающиеся политической деятельностью и финансируемые из-за границы, обязаны принимать статус иноагентов с занесением в специальный реестр. При распространении материалов в интернете и СМИ иноагенты должны указывать свой статус.

До июня 2014 г. занесение в реестр было добровольным, однако после были приняты поправки о принудительном включении иноагентов в реестр. Минюст может принудительно добавить в реестр иноагентов организации, которые являются таковыми, но не уведомили ведомство об этом. Решение Минюста можно обжаловать в суде. За непредоставление или несвоевременное предоставление данных о статусе иноагента законом предусматривается штраф: для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 руб., для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 руб.

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Политика
Новости

Путин призвал следить за поведением «некоторых компаний» в соцсетях во время выборов

Ведомости
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Президент России Владимир Путин призвал следить за поведением «некоторых компаний» в соцсетях во время выборов главы государства. «Это пока мысли вслух, нам ни в коем случае нельзя ограничивать свободу граждан в интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в соцсетях, насколько они широко вовлечены и как будут вести себя во время президентской избирательной кампании», — сказал он во время встречи с руководством Федерального собрания в понедельник.

Он добавил, что не говорит о том, что нужны скоропалительные решения. «Это не сейчас, не перед выборами, надо делать. Надо все проанализировать», — отметил президент.

Ранее социальная сеть Facebook сообщила, что выявила около 500 000 фейковых аккаунтов и страниц, которые с мая 2015 г. по май 2017 г. занимались «поляризацией общественного мнения» в США. В конце октября Twitter отказал в размещении рекламы телеканалу Russia Today и агентству Sputnik. Сервис счел, что финансируемые из российского бюджета СМИ вмешивались в выборы в США.

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Политика
Новости

Ространснадзор проверит «Мострансавто» после ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте

Ведомости
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Ространснадзор проведет проверку перевозчика «Мострансавто». Об этом говорится в сообщении службы. Автобус компании 25 декабря на Кутузовском проспекте съехал в подземный пешеходный переход. В результате происшествия погибли пять человек, девять человек госпитализированы.

«По согласованию с Генпрокуратурой Ространснадзор 26 декабря приступит к внеплановой проверке предприятия-перевозчика», - говорится в сообщении.

В Ространснадзоре считают, что ДТП произошло по причине того, что водитель автобуса не справился с управлением.

25 декабря около выхода из станции метро «Славянский бульвар» приблизительно в 14:30 мск рейсовый автобус «ЛиАЗ», следовавший по маршруту «Славянский бульвар» - «Сколково», въехал в подземный пешеходный переход. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель автобуса задержан. В момент ДТП в салоне автобуса были три пассажира.

2 октября руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин говорил, что служба проверит «Мострансавто» и по результатам проверки может выйти с инициативой о лишении перевозчика лицензии. 6 октября в Коломенском районе перевернулся рейсовый автобус, принадлежавший компании. В салоне автобуса находились 39 человек. Шестеро пассажиров погибли.

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Политика
Новости

ТАСС сообщил о приостановлении деятельности Мутко на посту главы РФС

Ведомости
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Бывший министр спорта, вице-премьер России Виталий Мутко приостановил деятельность в качестве президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом он объявил на заседании исполкома РФС, передает источник ТАСС.

Исполняющим обязанности президента РФС назначен гендиректор организации Александр Алаев, уточнил собеседник агентства, находящийся на заседании.

Источники газеты «Коммерсантъ» ранее сообщали, что Мутко покинет должность президента РФС, а на пост главы союза могут назначить гендиректора оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексея Сорокина.

7 декабря Мутко заявил, что готов уйти в отставку «в любой момент», если это принесет кому-то пользу. 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом. Кроме того, МОК пожизненно отстранил от участия в Играх Мутко в любом качестве.

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