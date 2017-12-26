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Следствие не увидело криминала в действиях руководства полковника Захарченко

Следственный комитет России в ходе расследования не выявил криминальной составляющей в действиях руководства Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в ТЭКе. С таким заявлением выступила официальный представитель СКР Светлана Петренко в эфире радиостанции «Вести ФМ». «Наверное, контроля правильного и должного не было. За это они и понесли дисциплинарную ответственность», - уточнила она.

По ее словам, СКР также не выявил незаконных действий среди подчиненных Захарченко. По ее словам, они выполняли свои обязанности - тщательно проверяли и направляли в контролирующие органы рабочие материалы. Подчиненные действовали в соответствии с должностными обязанностями, добавила Петренко.

Как рассказала представитель СКР, в окружении Захарченко называли «Захар-хитрый». Схемы вымогательства взяток он разрабатывал и организовывал лично сам, добавила она. По ее словам, он редко появлялся на работе и был мало контролируем. «Да, он достаточно умен. Даже, наверное, очень умен... Он никогда не повторялся!» - заключила Петренко.

Ранее стало известно, что руководители Захарченко уволены. 1 декабря суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в пользу государства имущества и денег Захарченко на общую сумму около 9 млрд руб.