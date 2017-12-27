ЦИК определил день рассмотрения документов инициативной группы Путина

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В Москве задержан экс-директор фабрики «Меньшевик»

Бывший хозяин и директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, застреливший накануне человека, задержан в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова. Аверьянов был задержан на территории организации, расположенной на улице Правды, после чего отправлен на допрос в Следственный комитет.

Утром 27 декабря 49-летний Аверьянов вступил в словесную перепалку с нынешним руководством фабрики, затем он несколько раз выстрелил из пистолета, смертельно ранив охранника, сообщала ранее представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. По данным «Интерфакса», ссылающегося на источники в правохранительных органах, имя погибшего – Алексей Костиков.

После стрельбы Аверьянов скрылся на территории фабрики. Как отмечалось на сайте ГСУ СКР по Москве, какое-то время он передвигался по фабричной территории и оказывал активное сопротивление при задержании. В этот момент на фабрики находились столичные приставы, которые действовали в рамках исполнительного производства против должника, являвшегося одним из арендаторов части помещений фабрики.

В отношении фабрики «Меньшевик» возбуждено почти 37 исполнительных производств о взыскании задолженностей на несколько миллионов рублей, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на информацию из банка данных должников Федеральной службы судебных приставов. Из них 16 приходятся на 2015 г., 10 - на 2016 г. и шесть - на текущий.

Сам Аверьянов рассказывал Business FM, что фабрику у него отобрали по поддельным документам. «Утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом – с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я <…> применил оборону», - пересказывал он ход событий. Его адвокат со слов подзащитного пояснял, что «в здание в сопровождении судебного пристава незаконно проникли около десяти лиц <…> вооруженных битами». Аверьянов настаивает, что стрелял в порядке самообороны.