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Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе. «Пришло время для Интерпола приостановить членство России за вопиющие злоупотребления системой организации», - написал Браудер в Twitter.

Он сообщил, что Россия в шестой раз подала заявку на его арест в Интерпол, предыдущие пять запросов были отклонены «как незаконные и политически мотивированные».

В пятницу, 29 декабря, Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения. Он признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд руб. Также суд постановил совокупно взыскать с Браудера и второго подсудимого – партнера бизнесмена Ивана Черкасова более 4,2 млрд руб.

В 2014 г. Браудер был объявлен в международный розыск. Россия не раз вносила бизнесмена в базу Интерпола, однако Интерпол столь же регулярно отклонял ордер России на его арест. Последний раз это произошло в октябре 2017 г.

Дело Hermitage