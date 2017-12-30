Политика

Новости

Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей

Центризбирком обнародовал данные о тратах некоторых кандидатов в президенты, сообщает ТАСС. По данным комиссии на 27 декабря, больше всех потратила телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая на выборы президента от «Гражданской инициативы». ЦИК разрешил Собчак открыть избирательный счет 26 декабря.

Комиссия приводит данные о фондах Собчак, лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, кандидата от «Яблока» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена, председателя «Партии роста» Бориса Титова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Они стали первыми кандидатами, прошедшими процедуру выдвижения и открывшими специальный избирательный счет.

По данным ЦИК, после открытия счета наибольшая сумма поступила в фонд Собчак – 19,4 млн руб. Из них потрачено 3,65 млн на финансовое обеспечение сбора подписей.

У Титова в фонде оказалось 10,7 млн руб., потрачено – 1,8 млн (на изготовление агитационной продукции). В фонд Явлинского поступило 10 млн руб., первые расходы составили около 1,3 млн, средства пошли на сбор подписей. У Сурайкина в фонде появилось 350 000 руб., 220 000 потрачено на сбор подписей.

Ксения Собчак привезла документы в ЦИК