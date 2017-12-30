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Политика
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Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей

Ведомости
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Центризбирком обнародовал данные о тратах некоторых кандидатов в президенты, сообщает ТАСС. По данным комиссии на 27 декабря, больше всех потратила телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая на выборы президента от «Гражданской инициативы». ЦИК разрешил Собчак открыть избирательный счет 26 декабря.

Комиссия приводит данные о фондах Собчак, лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, кандидата от «Яблока» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена, председателя «Партии роста» Бориса Титова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Они стали первыми кандидатами, прошедшими процедуру выдвижения и открывшими специальный избирательный счет.

По данным ЦИК, после открытия счета наибольшая сумма поступила в фонд Собчак – 19,4 млн руб. Из них потрачено 3,65 млн на финансовое обеспечение сбора подписей.

У Титова в фонде оказалось 10,7 млн руб., потрачено – 1,8 млн (на изготовление агитационной продукции). В фонд Явлинского поступило 10 млн руб., первые расходы составили около 1,3 млн, средства пошли на сбор подписей. У Сурайкина в фонде появилось 350 000 руб., 220 000 потрачено на сбор подписей.

Ксения Собчак привезла документы в ЦИК

Политика
Новости

Задержан организатор и исполнитель теракта в петербургском «Перекрестке»

Ведомости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали организатора и непосредственного исполнителя теракта в петербургском «Перекрестке». «Подозреваемый передан в Следственный комитет Российской Федерации для проведения дальнейших следственных действий», - говорится в сообщении ФСБ. 

27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 18 человек, погибших нет. По данному факту возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом. Ответственность за произошедшее взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство».

После взрыва в Петербурге госпитализированы 10 человек

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Политика
Новости

Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

Ведомости
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Суд в Каире приговорил бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Такие же сроки получили 19 его сторонников, среди которых бывший спикер парламента Египта и три журналиста.

Наряду с этим суд обязал Мурси выплатить $112 000 двум судьям.

Ранее суд оставил в силе приговор в отношении Мурси, согласно которому ему предстоит провести 20 лет в тюрьме за расправу над протестующими в декабре 2012 г.

Политика
Новости

Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении почты в Харькове

Ведомости
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Вооруженный мужчина в маске захватил отделение «Укрпочты» возле станции метро «Киевская» в Харькове, взял в заложники девять взрослых и двух детей, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника областной национальной полиции Олега Беха.

«Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», - сообщил Бех.

Он также рассказал, что сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.

Ранее очевидцы сообщили, что в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро «Киевская» в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. 

Политика
Новости

Российский МИД прокомментировал информацию о поставках нефти в КНДР

Ведомости
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Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Министерства иностранных дел. Так в ведомстве отреагировали на сообщения СМИ о том, что российские корабли поставляют нефть в Северную Корею в обход санкций Совета Безопасности ООН.

«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — пояснили в МИДе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры как минимум три раза за последние несколько месяцев доставляли в Северную Корею нефть. Экспорт нефти в КНДР является нарушением санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна.

При этом один из источников агентства отметил, что доказательств причастности российских властей к экспорту нефти в Северную Корею нет.

Финансы
Новости

Путин поздравил с Рождеством и Новым годом глав зарубежных государств

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поздравил с праздниками руководство некоторых стран, сообщается на сайте Кремля. В частности, глава государства направил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу.

В поздравлении Путин отметил, что «в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы».

Также Путин направил поздравления королеве Великобритании Елизавете II и британскому премьер-министру Терезе Мэй, канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, королю Испании Филиппу VI, папе римскому Франциску, председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

Кроме того, президент России поздравил ряд глав международных организаций, в частности, генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, почетного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге.

Поздравления направлены также президентам Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Сирии, Турции, Франции, Финляндии, Чехии, ЮАР и других стран. 

Технологии
Новости

«Интерфакс» узнал о несовместимости оборудования на спутнике «Ангосат»

Ведомости
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Связь со спутником «Ангосат» была потеряна из-за несовместимости российского и французского стандартов оборудования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. «Ангосат» успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за нестыковки российских и французских регламентов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на спутнике есть компоненты французского производства, из-за их несовместимости с российскими возникли сложности. «Проблему удалось дистанционно решить группе молодых сотрудников РКК "Энергия", которая разрабатывала космический аппарат», - сказал источник.

Ракета-носитель «Зенит-3SLБ» со спутником «Ангосат» была запущена с Байконура 26 декабря. Запуск и отделение спутника от ракеты прошли в штатном режиме, однако потом связь с аппаратом была потеряна.

В пятницу «Роскосмос» сообщил, что специалисты восстановили связь с «Ангосатом». «Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», - сообщили в «Роскосмосе».

«Ангосат» - космический аппарат, созданный в интересах Анголы, для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Африки. Проект «Ангосат» предусматривает создание спутника связи, его запуск и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.

Бизнес
Новости

Москва объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей

Ведомости
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«Мосгортранс» объявил три электронных аукциона на поставку 300 электробусов и системы зарядки для них, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал госзакупок. Каждый из контрактов предполагает поставку в течение 2018 г. по 100 электробусов, а также их дальнейшее сервисное обслуживание в течение 15 лет. Максимальная цена контрактов составляет 10,548 млрд, 10,549 млрд и 10,787 млрд руб.

Заявки на участие в конкурсах принимаются по 30 января, аукционы проведут 8 февраля.

В пресс-службе департамента транспорта столицы агентству сообщили, что победители аукционов также будут обязаны поставить 98 ультрабыстрых зарядных станций и нести финансовую ответственность за их бесперебойную работу.

В дальнейшем Москва планирует ежегодно приобретать по 300 электробусов, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2021 г. город планирует отказаться от закупок дизельных автобусов и приобретать только электробусы. По его словам, зарубежные аналоги электробусов хорошего качества и лучше приспособлены для городских условий. Однако Собянин выразил надежду на то, что «отечественные производители смогут создать конкурентную продукцию».

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Финансы
Новости

Криптовалюта Ripple выросла на 65% и обогнала по капитализации Ethereum

Ведомости
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За сутки криптовалюта Ripple подорожала на 65,61% по отношению к доллару США до $2,62, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Ее капитализация превысила отметку в $100 млрд. По этому показателю Ripple вышла на второе место. По данным на 11.45 мск, ее капитализация составляла $101,4 млрд.

Таким образом, Ripple обогнала криптовалюту Ethereum, которая за сутки подешевела на 3,07% до $725,43. Капитализация Ethereum в субботу составляла $70,1 млрд.

На первом месте по капитализации остается биткойн. По данным на 11.45 мск, биткойн на CoinMarketCap стоил $13 898, за сутки он подешевел на 6,14%. Капитализация биткойна составляет более $233 млрд. 

Бизнес
Новости

Reuters сообщил о поставках российской нефти в КНДР в обход санкций

Ведомости
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Российские танкеры как минимум три раза за последние несколько месяцев доставляли в Северную Корею нефть, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных западноевропейских источника в сфере безопасности. Экспорт нефти в КНДР является нарушением санкций, введенных в отношении Пхеньяна Советом Безопасности ООН.

Один из источников агентства рассказал, что на кораблях, доставивших топливо, были опознавательные знаки, указывающие на их принадлежность к России. Другой собеседник Reuters подтвердил факт поставок, но отметил, что нет прямых доказательств причастности российских властей к экспорту.

Министерство иностранных дел России и российская таможенная служба отказались комментировать агентству эту информацию.

Reuters отмечает, что Северная Корея зависит от импорта топлива, которое необходимо ей для нормального функционирования экономики. Кроме того, нефть используется при запуске межконтинентальных баллистических ракет и для развития ядерной программы.

Агентство не смогло проверить информацию о поставках нефти из России в КНДР в независимых источниках. Также неизвестно, знали ли о поставках российские власти. Нет данных и о том, сколько судов было задействовано и сколько всего нефти доставлено в КНДР. 

Политика
Новости

Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе

Ведомости
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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе. «Пришло время для Интерпола приостановить членство России за вопиющие злоупотребления системой организации», - написал Браудер в Twitter.

Он сообщил, что Россия в шестой раз подала заявку на его арест в Интерпол, предыдущие пять запросов были отклонены «как незаконные и политически мотивированные».

В пятницу, 29 декабря, Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения. Он признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд руб. Также суд постановил совокупно взыскать с Браудера и второго подсудимого – партнера бизнесмена Ивана Черкасова более 4,2 млрд руб.

В 2014 г. Браудер был объявлен в международный розыск. Россия не раз вносила бизнесмена в базу Интерпола, однако Интерпол столь же регулярно отклонял ордер России на его арест. Последний раз это произошло в октябре 2017 г.

Дело Hermitage

Политика
Новости

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

Ведомости
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Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, сообщает портал Site Intelligence Group, специализирующийся на мониторинге онлайн-активности джихадистских организаций. В заявлении говорится, что нападение было совершено «отрядом безопасности солдат халифата».

Взрыв мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте произошел 27 декабря в 18.45 в Санкт-Петербурге, в магазине «Перекресток». Погибших в результате инцидента нет, пострадали 18 человек.

Предполагаемый исполнитель теракта попал в объективы камер видеонаблюдения. На публиковавшихся ранее «Фонтанкой» кадрах видно, как брюнет неславянской внешности в зеленой куртке в накинутом на лицо капюшоне вошел в магазин со светло-бежевым рюкзаком. Затем он ненадолго исчез в зоне камер хранения и появился в торговом зале уже без рюкзака. Там он провел не более полутора минут, после чего вышел из магазина, оставив рюкзак в камере хранения. Это произошло примерно за полчаса до взрыва. Позже посетители «Перекрестка» услышали глухой хлопок и заметили светло-голубую вспышку.

Штаб по расследованию инцидента возглавил Национальный антитеррористический комитет (НАК). По факту взрыва возбуждено уголовное дело по покушению на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а» и «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ).

28 декабря президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Директору ФСБ Александру Бортникову он рекомендовал при задержании террористов действовать в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудникам безопасности «в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте».

Ранее, в середине декабря, ФСБ сообщала о задержании семи членов ИГ по подозрению в подготовке терактов в Казанском соборе Санкт-Петербурга и других людных местах города. Информацию о готовящемся теракте российским спецслужбам передали представители ЦРУ. Позже Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь.

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