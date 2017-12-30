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«Интерфакс» назвал имя подозреваемого в организации теракта в Петербурге

Задержанный по подозрению в организации взрыва в петербургском «Перекрестке» имеет российское гражданство и придерживается националистических взглядов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению New Age ("Новая эра")», - сказал собеседник агентства. По его словам, Лукьяненко употребляет наркотики.

Правоохранительные органы проводят обыск по месту его жительства, сказал источник.

Ранее ФСБ сообщила о задержании организатора и непосредственного исполнителя теракта в петербургском «Перекрестке». Подозреваемый передан в Следственный комитет России.

Пресс-служба СКР сообщила, что с подозреваемым незамедлительно начали работать следователи. В настоящее время его допрашивают.

27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 18 человек, погибших нет. По данному факту возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство».

После взрыва в Петербурге госпитализированы 10 человек