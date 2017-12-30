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Из захваченного в Харькове отделения почты освободили пятерых заложников

Три женщины и двое детей освобождены из захваченного здания почты в Харькове. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. «Только что председатель СБУ доложил президенту об освобождении пятерых заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей», - написал Цеголко в Twitter.

Переговоры продолжаются, передает ТАСС, их ведут областные руководители полиции и Службы безопасности Украины. В полиции также сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Захват заложников».

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина удерживает 11 заложников в отделении почты в Харькове. По данным полиции, он попытался ограбить почту, а затем захватил заложников, сообщив, что при нем находится взрывчатка. Правоохранители и спецслужбы ведут переговоры с захватчиком, полиция не исключает проведение штурма.