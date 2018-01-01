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СМИ сообщили о гибели не менее 12 человек во время акций протеста в Иране

Во время акций протеста в Иране погибли 12 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Как уточняет агентство, 10 человек погибли в результате столкновений с силовиками вечером в воскресенье, еще двое скончались в субботу.

Как сообщают официальные СМИ, силовые структуры Ирана противостоят попыткам митингующих взять под контроль полицейские участки и военные базы. Во время столкновений с военнослужащими активисты применяют оружие.

Акции протеста начались за неделю до нового года из-за сложной экономической ситуации в стране. Президент Ирана Хасан Роухани призывает граждан сохранять спокойствие.

Председатель комитета парламента Ирана по национальной безопасности Алаеддин Боружерди заявил, что за акциями протеста стоят находящиеся за границей «враги Исламской революции».