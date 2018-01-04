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Главы МИД Германии и Украины отменили поездку в Донбасс из-за плохой погоды

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриэль отменили совместную поездку на линию разграничения в Донбасс из-за плохой погоды.

Как написал Климкин в Twitter, «погодные условия не позволили посетить линию разграничения», совместная поездка состоится позже в этом месяце.

Планировалось, что руководители МИД двух стран отправятся на линию разграничения под Мариуполем, посетят офис ОБСЕ, а также несколько населенных пунктов, сообщал ранее ТАСС.

Зигмар Габриэль находится с визитом на Украине 3-4 января.

В конце 2017 г. в Донбассе начался крупнейший с начала вооруженного конфликта на Украине обмен пленными. В 2018 г. стороны планируют провести второй этап обмена пленными для освобождения тех, кто еще находится в плену.