Латвия решила депортировать двух российских журналистов
Власти Латвии выдворили из страны двух российских журналистов, сообщил телеканал «Россия 24» (ВГТРК). По данным телеканала, корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева должна покинуть Латвию в течение суток, ее обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.
В среду из Латвии депортировали ее мужа - корреспондента телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева, сообщил телеканал.
Курлаева в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что к ней «пришли утром в отель» те же сотрудники пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем: «Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности» (цитата по «Интерфаксу»).
Ольга Курлаева была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря латвийской Государственной службы пограничной охраны: «На данный момент она задержана в порядке миграционного закона Латвии».