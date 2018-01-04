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МИД России прокомментировал высылку журналистов из Латвии‍

МИД России считает депортацию из Латвии двух российских журналистов «полной зачисткой информационного пространства страны от неугодных СМИ». Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook.

Ранее в четверг стало известно, что власти Латвии выдворили из страны двух российских журналистов - корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и ее супруга – корреспондента телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. Как сообщал телеканал «Россия 24», Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.

По мнению Захаровой, Рига нарушает «международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы».

Российский МИД пообещал добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов.

Ольга Курлаева была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря латвийской Государственной службы пограничной охраны: «На данный момент она задержана в порядке миграционного закона Латвии».