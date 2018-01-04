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Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ-2018

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился исключить вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 г. «Россия-2018». Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Вместо него на должность председателя оргкомитета назначен гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. 

Мутко в конце прошлого года приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС) и ушел с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018. 

25 декабря исполком РФС временно приостановил полномочия Мутко как президента «в связи с кратковременной невозможностью их исполнения» на шесть месяцев. Временно исполняющим обязанности президента назначен генеральный директор РФС Александр Алаев.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря пожизненно лишил Мутко возможности участвовать в качестве официального лица от России в Олимпиаде. Помимо этого исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).

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Бизнес
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S&P изменило прогноз по рейтингам МТС и АФК «Система» на «негативный»

Интерфакс/Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочные кредитные рейтинги АФК «Система» «В+» и МТС «BB» в список на пересмотр с «негативным» прогнозом.

Такое решение принято из-за новостей о мировом соглашении с «Роснефтью», говорится в сообщении. Там отмечается, что аналитики агентства исходят из того, что «Системе» придется привлечь долговое финансирование в размере 80 млрд руб., чтобы выполнить условия мирового соглашения.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение «Роснефти», «Башнефти» и министерства земельного имущества Башкирии с АФК «Система» и «Система-инвестом». АФК должна выплатить истцам 100 млрд руб. Первый платеж «Система» перечислила «Роснефти» 28 декабря прошлого года. 

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Бизнес
Новости

Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет с перелетом через Каир

Ведомости
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Ростуризм сообщил о снятии ограничений для туроператоров на продажу туров в Египет на базе авиасообщения с Каиром. 4 января президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий возобновить рейсы в Каир. Документ вступил в силу со дня подписания.

«В связи с этим туроператоры могут формировать турпродукт в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром», - говорится в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу «Интерфакс-Туризм», что туристический рынок ждет возобновления чартерных перелетов непосредственно на курорты: «Только тогда можно будет говорить о возвращении массового турпотока на этом направлении».

Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 г. из-за теракта на борту российского лайнера. В небе над Синаем в самолете сработало взрывное устройство, заложенное террористами в египетском аэропорту. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека. 

До введения запрета в Египте отдыхали 3 млн россиян ежегодно, что обеспечивало 70% туристического потока страны.

Как Россия прекратила авиасообщение с Египтом

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Политика
Новости

В МИД Украины назвали поездку в Россию «билетом в один конец»

Ведомости
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Департамент консульской службы украинского МИДа назвал поездку украинцев в Россию «билетом в один конец». Об этом говорится в Twitter консульской службы.

«Путешествие украинцев в Россию – часто билет в один конец. Подтверждено и задокументировано», – говорится в сообщении. Там же приводится ссылка на сообщение на сайте Службы безопасности Украины, где говорится о «незаконном задержании в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Ненастье».

«Предостережения Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированными фактами российских провокаций в рамках гибридной войны», – приводятся в сообщении слова председателя СБУ Василия Грицака.

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Политика
Новости

Страховой ущерб от стихийных бедствий в 2017 году может оказаться рекордным

Ведомости
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Страховой ущерб от стихийных бедствий в 2017 г., включая ураганы «Ирма», «Харви» и «Мария» и разрушительное землетрясение в Мексике, по предварительным данным, составил рекордные $135 млрд, сообщила крупнейшая в мире перестраховочная компания Munich Re.

Совокупные потери от стихийных бедствий для мировой экономики, включая незастрахованные убытки, достигли $330 млрд в 2017 г. Это второй по величине показатель в истории наблюдений. На первом месте по совокупным убыткам по прежнему 2011 г. – тогда из-за землетрясения «Тохоку» в Японии и других природных катаклизмов ущерб мировой экономике составил $354 млрд.  

По данным Munich Re, в прошлом году было выявлено в общей сложности 710 природных катастроф, что значительно больше, чем средний показатель – 605. В результате стихийных бедствий в 2017 г. погибли около 10 000 человек, отметила компания: это несколько выше показателя 2016 г., но значительно ниже среднего за 10 лет показателя - 60 000.

10 самых разрушительных ураганов за последние 35 лет

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Политика
Новости

МИД России прокомментировал высылку журналистов из Латвии‍

Ведомости
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МИД России считает депортацию из Латвии двух российских журналистов «полной зачисткой информационного пространства страны от неугодных СМИ». Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook.

Ранее в четверг стало известно, что власти Латвии выдворили из страны двух российских журналистов - корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и ее супруга – корреспондента телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. Как сообщал телеканал «Россия 24», Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.

По мнению Захаровой, Рига нарушает «международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы».

Российский МИД пообещал добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов.

Ольга Курлаева была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря латвийской Государственной службы пограничной охраны: «На данный момент она задержана в порядке миграционного закона Латвии».

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Политика
Новости

Латвия решила депортировать двух российских журналистов

Ведомости
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Власти Латвии выдворили из страны двух российских журналистов, сообщил телеканал «Россия 24» (ВГТРК). По данным телеканала, корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева должна покинуть Латвию в течение суток, ее обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.

В среду из Латвии депортировали ее мужа - корреспондента телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева, сообщил телеканал.

Курлаева в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что к ней «пришли утром в отель» те же сотрудники пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем: «Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности» (цитата по «Интерфаксу»).

Ольга Курлаева была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря латвийской Государственной службы пограничной охраны: «На данный момент она задержана в порядке миграционного закона Латвии».

Финансы
Новости

Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 2014 года

Интерфакс/Ведомости
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Индекс РТС в четверг превысил 1200 пунктов впервые с 2014 г. благодаря общемировому подъему фондовых площадок и нефти, а также укреплению рубля.

К 13.38 мск РТС вырос на 1,52% до 1201 пункта - пика с сентября 2014 г. Индекс Мосбиржи вырос на 1,22% до 2179,24 пункта.

В лидерах роста – рублевые акции «Распадской» (+4,8%), бумаги «Роснефти» (+2,7%), «Газпрома» (+2,7%), «Аэрофлота» (+2,4%), «Норникеля» (+2,2%) и обновившие исторические максимумы котировки Сбербанка (+1,9%, до 236,18 руб.).

Курс доллара расчетами «завтра» упал на 7 коп. до 57,15 руб., евро – на 2 коп. до 68,82 руб.

Бизнес
Новости

Миллер сообщил об укладке 38% морского участка «Турецкого потока»

Ведомости
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«Газпром» уложил более 700 км двух ниток газопровода «Турецкий поток», сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Он уточнил, что на сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено около 38% морского участка газопровода, передает ТАСС.

По словам Миллера, в 2017 г. был установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию: «Газпром» экспортировал в страну 29 млрд куб. м газа - на 1,7 млрд куб. м (на 6,2%) больше, чем в 2014 г., когда было зафиксирован предыдущий максимум.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода через Черное море. Строительство может быть завершено к концу 2019 г. Стоимость проекта – около 6 млрд евро. Протяженность подводной части каждой из ниток – около 900 км. Одна нитка (мощностью 15,75 млрд куб. м в год) предназначена для поставок газа на внутренний рынок Турции. В нее могут быть перенаправлены те объемы газа, которые «Газпром» сейчас поставляет в Турцию по украинскому маршруту (около 14 млрд куб. м в год). Вторая нитка «Турецкого потока» должна обеспечить транзит газа через Турцию в ЕС.

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Менеджмент
Новости

Британские CEO за три дня получают годовую зарплату рядовых сотрудников

Ведомости
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Гендиректор компании из индекса FTSE 100 в среднем за три дня получает годовую зарплату рядового британца, говорится в исследовании Центра высокой оплаты труда (High Pay Center, HPC) и Дипломированного института персонала и кадрового развития (Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD).

В первый четверг 2018 г. топ-менеджеры уже получат среднюю годовую зарплату британца в 28 758 фунтов стерлингов, приводятся данные в исследовании.  

Согласно расчетам HPC и CIPD, средняя зарплата гендиректора компании из FTSE 100 в 2017 г. упала до 4,5 млн фунтов стерлингов в год по сравнению с 5,4 млн фунтов в 2016 г. Однако, несмотря на это, средняя зарплата гендиректора в 120 раз выше зарплаты рядового сотрудника.

Предыдущие исследования CIPD показали, что чрезмерная зарплата гендиректора может оказать негативное влияние на сотрудников компании. В 2015 г. CIPD провел опрос более 1000 работников и выяснил, что 71% респондентов считают слишком высоким уровень зарплаты гендиректора в Великобритании, а 60% согласны с тем, что уровень зарплаты CEO в Великобритании демотивирует сотрудников.

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Политика
Новости

Главы МИД Германии и Украины отменили поездку в Донбасс из-за плохой погоды

Ведомости
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриэль отменили совместную поездку на линию разграничения в Донбасс из-за плохой погоды.

Как написал Климкин в Twitter, «погодные условия не позволили посетить линию разграничения», совместная поездка состоится позже в этом месяце.

Планировалось, что руководители МИД двух стран отправятся на линию разграничения под Мариуполем, посетят офис ОБСЕ, а также несколько населенных пунктов, сообщал ранее ТАСС.

Зигмар Габриэль находится с визитом на Украине 3-4 января.

В конце 2017 г. в Донбассе начался крупнейший с начала вооруженного конфликта на Украине обмен пленными. В 2018 г. стороны планируют провести второй этап обмена пленными для освобождения тех, кто еще находится в плену.

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Бизнес
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Киев пригрозил Adidas и Volkswagen «юридическими» мерами за работу в Крыму

Ведомости
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Киев применит меры в отношении немецких компаний Adidas и Volkswagen за работу в Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

«Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставками турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма, никогда не повторилось», - заявил Климкин (цитата по УНИАН).

Он отметил, что есть компании, которые позволяют своим ритейлерам - таким, как Volkswagen или Adidas, - причислять Крым к российской территории. «Мы их безусловно получим, получим не только политическими, но и юридическими методами», - заявил Климкин.

В июле стало известно, что четыре газовые турбины, предназначавшиеся для строительства электростанций в Тамани для покрытия дефицита электроэнергии на юге России, оказались в Крыму. Их туда поставила структура подрядчика ТПЭ, которая строит две станции на полуострове. Турбины изготавливало СП Siemens и «Силовых машин» – завод «Сименс технологии газовых турбин» – по заказу ТПЭ. Поставка оборудования на полуостров нарушает введенные в 2014 г. Евросоюзом санкции в отношении России.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

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