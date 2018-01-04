Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ-2018
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился исключить вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 г. «Россия-2018». Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Вместо него на должность председателя оргкомитета назначен гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Мутко в конце прошлого года приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС) и ушел с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018.
25 декабря исполком РФС временно приостановил полномочия Мутко как президента «в связи с кратковременной невозможностью их исполнения» на шесть месяцев. Временно исполняющим обязанности президента назначен генеральный директор РФС Александр Алаев.
Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря пожизненно лишил Мутко возможности участвовать в качестве официального лица от России в Олимпиаде. Помимо этого исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).