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В МИД Украины назвали поездку в Россию «билетом в один конец»

Департамент консульской службы украинского МИДа назвал поездку украинцев в Россию «билетом в один конец». Об этом говорится в Twitter консульской службы.

«Путешествие украинцев в Россию – часто билет в один конец. Подтверждено и задокументировано», – говорится в сообщении. Там же приводится ссылка на сообщение на сайте Службы безопасности Украины, где говорится о «незаконном задержании в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Ненастье».

«Предостережения Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированными фактами российских провокаций в рамках гибридной войны», – приводятся в сообщении слова председателя СБУ Василия Грицака.