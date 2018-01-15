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Британские истребители подняты на перехват российских бомбардировщиков Ту-160

Два британских истребителя Eurofighter Typhoon дежурного звена в понедельник были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут на севере Шотландии на перехват российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании. Как сообщает Airlive.net, на 14.15 мск (11.15 UTC) пара Ту-160 ВКС России находилась над Северным морем.

«Подтверждаем, что сегодня утром дежурное звено истребителей Typhoon было поднято на перехват с базы Лоссимут, операция продолжается, поэтому мы не будем раскрывать дополнительную информацию до ее окончания», - сообщил официальный представитель Королевских ВВС Великобритании. Тип российских самолетов он не уточнил.

По данным источников, в воздухе также британский самолет-заправщик, обеспечивающий дозаправку истребителей в полете. Кроме того, ВВС Бельгии подтвердили, что в воздух также подняты два бельгийских истребителя постоянной готовности F-16 и французский самолет-заправщик C-135FR Stratotanker.

Ту-160 регулярно летают над Северным морем, и британские самолеты периодически поднимаются на их перехват и сопровождение. В частности, в феврале 2017 г. пара истребителей с Лоссимута также поднялась на сопровождение российских Ту-160.

Минобороны Великобритании тогда заявило, что российские самолеты находились в «зоне потенциальной угрозы». Минобороны России ответило, что Ту-160 выполняли полет в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков выразил удивление, что «сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России (в Великобритании) почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня».

Первый постсоветский Ту-160