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Путин окунулся в крещенскую прорубь на Селигере

Президент России Владимир Путин отметил Крещение купанием в проруби у стен мужского монастыря Нило-Столбенская пустынь на Селигере. «По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», - приводит ТАСС слова его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Температура в этом районе не опускалась ниже минус 6-7 градусов, уточнил Песков. Он пояснил, что президент «уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь». Однако под камеры Путин сделал это впервые.

В 2017 г. о российской традиции купания в ледяной воде на Крещение Песков рассказывал в интервью BBC. Тогда журналист спросил его, откроет ли Путин шампанское, когда будет смотреть инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая совпала по дате с христианским праздником. Песков на это ответил: «Мы будем отмечать наш христианский праздник Крещение, купаться в ледяной воде, так что у нас будет другой распорядок дня». Окунался ли Путин в прорубь тогда, не уточнялось.

Крещенские купания, символизирующие крещение Иисуса Христа в Иордане, в России имеют больше народную, чем церковную традицию. Показать силу духа в разные времена любили и публичные политики. В 2015 г. в крещенскую прорубь под камеры окунался министр обороны Сергей Шойгу. «Славно обжигает, такое ощущение, что после этого жар изнутри идет - очень хорошо», - делился он впечатлениями. Тогда же и годом позже в ледяную воду нырял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несколько раз отмечал крещение купанием и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в том числе и в 2016 г. - на старте предвыборной кампании в Госдуму. Тогда, впрочем, Жириновский окунулся один раз вместо положенных трех.

В предвыборный 2003 г. в прорубь окунались сразу несколько представителей СПС во главе с ее лидером Борисом Немцовым. В 2010 г. перед вторым туром президентских выборов на Украине Крещение отмечал и Виктор Ющенко - тогда глава государства. На тот момент он уже выбыл из предвыборной кампании, проиграв в первом туре, но поддерживал Юлию Тимошенко, соперничавшую с Виктором Януковичем, который в итоге одержал победу.