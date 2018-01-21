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Эрдоган заявил о бегстве курдов из Африна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня в провинции Бурса, заявил, что курды «бегут» перед союзными войсками в провинции Африн, и пообещал в кратчайшие сроки закончить операцию против сил курдского ополчения.

Эрдоган напомнил, что накануне, в городе Кютахья, он сказал, что после Африна операция «будет продолжена в Маджибе» - городе на востоке Сирии, контролируемом курдским ополчением.

Сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что одна из целей операции «Оливковая ветвь», которую Турция проводит на северо-западе Сирии в контакте с сирийской оппозицией, - создание 30-километровой «зоны безопасности». Премьер сказал об этом в воскресенье, объявив о начале наземной операции ВС Турции в Сирии против курдского ополчения (YPG).

Турция, которая начала наземное наступление на позиции курдского ополчения в сирийском Африне совместно с поддерживаемой Анкарой «Сирийской свободной армией» (ССА), применила танки, сообщил турецкий телеканал NTV. Турецкие СМИ сообщают, что операция проходит без потерь со стороны Турции. Представитель курдов в Африне опроверг заявления турецкой стороны, отметив, что турецкие войска и ССА встретили серьезный отпор.