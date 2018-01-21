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Афганские СМИ сообщили о 43 погибших при нападении на отель в Кабуле

Афганский 24-часовой канал TOLO news сообщил, что число погибших при нападении боевиков запрещенной в России группировки «Талибан» на отель Intercontinental в Кабуле намного больше официальных данных - не менее 43 человек. «Компетентный источник в правоохранительных органах сказал, что в атаке на отель Intercontinental погибли не меньше 43 человек», - сообщил канал в Twitter.

Ранее МВД Афганистана сообщило, что в результате террористической атаки на гостиницу были убиты пять человек, в том числе один иностранный гражданин, ранены шесть человек. Однако затем МИД Украины подтвердил гибель одного гражданина страны. Посол Афганистана в Пакистане Омар Захилвал подтвердил гибель в отеле генконсула Афганистана в Карачи Мохаммада Пояна.

Вооруженные лица проникли в отель, где проходили две свадьбы, в субботу примерно в 21.30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям, затем взяли в заложники постояльцев отеля и персонал. Утром в воскресенье в отеле произошло возгорание, и афганские подразделения пошли на штурм. Все четверо нападавших убиты. Из отеля освобождено 153 человека, в том числе 41 иностранец.