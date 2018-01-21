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Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма

Вторжение Турции на территорию Сирии и ее действия в Африне являются свидетельством поддержки терроризма и террористов турецкими властями, заявил сегодня президент Сирии Башар Асад.

«Грубое вторжение Турции в сирийский город Африн связано с той политикой турецкого режима, которую он проводит с самого начала сирийского кризиса. Ее основой является поддержка терроризма и различного рода террористических структур», - сказал Асад во время встречи в Дамаске с делегацией Совета по стратегическим внешним связям Ирана.

В ночь на воскресенье Турция начала наземную операцию «Оливковая ветвь» против курдского ополчения в сирийском районе Африн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдские формирования «бегут» перед ВС Турции и поддерживаемой ими сирийской оппозицией и обещал завершить операцию быстро. Представитель курдов в Африне опроверг заявления турецкой стороны, отметив, что турецкие войска и ССА встретили серьезный отпор.