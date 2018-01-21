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Песков заявил об уверенной победе Путина на выборах президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин убедительно победит на выборах 18 марта. Об этом он заявил в интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». «Несмотря на то что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я как гражданин России уверен, что он победит», - сказал Песков.

По мнению Пескова, Крым помог консолидировать вокруг президента «уникально подавляющее большинство населения». «Я надеюсь, что это будет такая очередная убедительная победа», - заключил он.

Песков считает, что останется на госслужбе после выборов. «Где-то на службе, я служащий, я вырос в семье госслужащего, и в любом случае это все государственная служба, и всю жизнь проработав в госслужбе, видеть себя в бизнесе или еще в чем-то просто невозможно», - сказал он ведущей. Так он ответил на вопрос, где видит себя после марта 2018 г.

На минувшей неделе избирательный штаб Владимира Путина объявил о приостановке сбора подписей в его поддержку — собрано уже впятеро больше необходимого, более 1,5 млн.

Миллион подписей за Путина