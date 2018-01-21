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Песков опроверг подготовку вопросов для прямой линии Путина

Вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не готовятся заранее, сама же линия скорее всего продолжится в той или иной форме, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Они абсолютно не готовятся», - ответил он на вопрос ведущей в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Это [формат прямой линии] зависит от президента, от его решения. Если президент посчитает, что такой формат наилучшим образом обеспечивает его обратную связь с людьми, я уверен, что он решит ее продолжать», - сказал Песков.

По его словам, перед «прямой линией, готовятся справочные материалы, правительство делает большую подготовительную работу». «Надеюсь, что прямая линия как идея будет продолжаться, но как форма будет дальше совершенствоваться», - добавил Песков.

Последним большим выступлением Путина перед общероссийской аудиторией стала 13-я большая пресс-конференция, прошедшая 14 декабря. Пятнадцатая прямая линия Путина прошла в июне 2017 г., дата следующей не определена: во время большой пресс-конференции Путин уклонился от ответа на этот вопрос.