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Песков рассказал о мерах противодействия «кремлевскому докладу» США

Российские власти уже приняли меры для того, чтобы минимизировать вред от публикации в США «кремлевского доклада», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Кабинет министров и президент, который постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков», - сказал он.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, готовится ли Кремль к публикации этого документа. Песков отметил, что в первую очередь нужно предпринять меры предосторожности для российской экономики.

Ожидается, что «кремлевский доклад» о близких к российскому руководству лицах, в отношении которых могут быть введены персональные ограничительные меры США, выйдет до конца января. По условиям закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), в список должны войти не только чиновники и бизнесмены, но и члены их семей. Согласно принятому летом 2017 г. новому закону США о санкциях против России санкции – вплоть до блокировки активов в США – могут быть распространены на любые компании, заключившие существенные сделки с подавляющим большинством крупных оборонных холдингов России.