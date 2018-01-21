Политика

Новости

При нападении на отель в Кабуле погибли девять украинцев

Жертвами нападения террористов на отель Intercontinental в Кабуле в воскресенье утром стали 18 человек, в числе опознанных - девять граждан Украины, сообщило агентство ВВС со ссылкой на информацию местной полиции. Консул Украины в Таджикистане вылетел в Кабул в связи с гибелью украинцев, сообщило агентство UNIAN.

Кроме того, погиб один гражданин Германии, один - Греции, один - Казахстана и четверо - Афганистана. Еще два человека до сих пор не опознаны. Афганская авиакомпания Kam Air подтвердила, что убиты несколько ее сотрудников, судьба еще нескольких до сих пор неизвестна.

По данным властей, трое из числа нападавших были ликвидированы во время осады здания. Еще десять человек получили ранения, в том числе четверо гражданских лиц.

По последним данным МВД Афганистана, в ходе террористической атаки убиты 14 иностранных граждан и четверо афганцев, сообщил в прямом эфире TOLO News начальник пресс-службы МВД страны Наджиб Дониш. «Данные о потерях документально подтверждены, и всякие другие данные о потерях не соответствуют действительности», - заявил представитель МВД. Ранее телеканал TOLO news сообщил более чем о 40 погибших. По словам Дониша, за терактом стоят не талибы, это сделали террористы афганско-пакистанской террористической группировки «Хаккани».

Министр внутренних дел Афганистана в своем заявлении отметил, что решение доверить охрану гостиницы частной компании было ошибочным.

Вооруженные лица проникли в отель, где проходили две свадьбы, в субботу примерно в 21.30 по местному времени с черного хода. Нападавшие открыли огонь по посетителям, затем взяли в заложники постояльцев отеля и персонал. Утром в воскресенье в отеле произошло возгорание, и афганские подразделения пошли на штурм. Все четверо нападавших убиты. Из отеля освобождено 153 человека, в том числе 41 иностранец.