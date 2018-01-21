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Съезд СДПГ проголосовал за переговоры с альянсом Меркель о коалиционном правительстве

Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились на переговоры с альянсом ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель о формировании коалиционного правительства, сообщили немецкие СМИ. За переговоры проголосовали 362 делегата из 642, присутствовавших на форуме.

Перед съездом глава социал-демократов Мартин Шульц призвал делегатов проголосовать за начало переговоров с альянсом ХДС/ХСС.

Альянс ХДС/ХСС и СДПГ не могут сформировать правительство с сентябрьских выборов в бундестаг. По итогам выборов блок ХДС/ХСС получил 246 мест в парламенте, СДПГ – 153 мандата, правопопулистская «Альтернатива для Германии» - 94 места, Свободная демократическая партия – 80 мандатов. «Левые» получили 69 мест, «зеленые» – 67. Пока в Германии работает правительство, сформированное по итогам предыдущих парламентских выборов.

Новости о предварительном соглашении партий в начале января привели к укреплению евро к доллару до максимума с 2014 г.