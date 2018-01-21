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США призвали Турцию ограничить операцию в Сирии

США сегодня призвали Турцию ограничить военную операцию в провинции Африн как по масштабу и продолжительности, так и по жертвам среди мирного населения. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт.

«Как отметил накануне госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон в телефонных разговорах с турецкими и российскими коллегами, США очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно положением гражданского населения, которое сталкивается с эскалацией боевых действий», - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

«Понимая законную обеспокоенность Турции вопросами безопасности как союзника по НАТО и ключевого партнера в усилиях по разгрому [запрещенного в России] ИГ... мы призываем Турцию проявлять сдержанность и убедиться в том, что ее военные операции ограничены в масштабе и продолжительности, а также проводятся скрупулезно с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения», - отмечается в документе.

Сегодня Турция официально объявила о начале наземной фазы операции «Оливковая ветвь». Цель операции - разгром курдских формирований в курдской провинции Африн в Сирии во взаимодействии с протурецкой сирийской оппозицией в лице «Сирийской свободной армии» (ССА). Турция заявила, что значительно продвинулась в Африне, не встречая сопротивления, курды настаивают, что продолжают отражать атаки.