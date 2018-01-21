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Курды показали видео уничтожения турецкого танка

Курдское информационное агентство ANF News в воскресенье распространило видео, на котором, как утверждается, показано уничтожение турецкого танка противотанковой управляемой ракетой в районе деревни Курдо района Бильбиль в провинции Африн.

На кадрах слышен запуск, виден полет ПТУР и взрыв на неподвижной цели на дальности 1,5-2 км. Точная идентификация цели невозможна. ВС Турции о потерях бронетехники не сообщали.

В воскресенье курдские отряды самообороны (YPG) заявили об уничтожении пяти единиц турецкой бронетехники, из них двух - в деревне Дикметаш и еще двух - в окрестностях города Тель-Рифат. По сообщению курдского агентства, именно там идут самые ожесточенные бои между турецкой армией и курдским ополчением и силы вторжения потеряли уже девять человек убитыми. Независимого подтверждения этой информации также нет.

Турция накануне в союзе с сирийской оппозицией начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами.