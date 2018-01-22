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Политика
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Комитет Госдумы выступил против приравнивания сожительства к браку

Ведомости
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Поправки, которые предлагают приравнять незарегистрированные браки к официальным по прошествии пяти лет совместного проживания пары, противоречат концепции семейной политики, заявила первый замруководителя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По ее словам, ценность брака понимается как союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации, приводит ее слова «Интерфакс». Она считает, что брачные отношения надо оформлять и «нести ответственность за свою семью».

В понедельник сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести понятие «фактические брачные отношения» в Семейный кодекс России. В тексте поправок поясняется, что это «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство». В частности, это совместное проживание в течение пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей), следует из законопроекта. В этих случаях отношения пары получают статус « фактических брачных отношений», что «влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством», говорится в поправках.

Окунева назвала предложенные поправки неправильными и добавила, что выражает свое мнение не только как депутат Госдумы, но и как координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья».

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Бизнес
Новости

«Полюс» видит для себя серьезные риски в случае новых санкций против «Ростеха»

Ведомости
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Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» предупредила о рисках для своего бизнеса и финансового состояния от возможных новых западных санкций против партнера - госкорпорации «Ростех», передает Reuters.

«Полюс» и «Ростех» ранее договорились разрабатывать крупнейшее в России из пока нетронутых месторождений золота - Сухой лог. В начале 2017 г. лицензию на его освоение месторождения получило совместное предприятие компаний «СЛ Золото».

«Если будут введены новые санкции против корпорации "Ростех", аффилированных с ней лиц и ряда ключевых исполнительных руководителей, вследствие чего корпорация выйдет из "СЛ Золото", такой выход приведет к тому, что Группа потеряет право исследовать и разрабатывать месторождение Сухой лог, что может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса Группы, для ее операционного и финансового состояния, для способности компании обслуживать долговые обязательства», - говорится в проспекте «Полюса» к выпуску евробондов, с копией которого ознакомился «Рейтер».

«Полюсу» принадлежит 58,4% «СЛ Золото», остальные 41,6% - у «Ростеха».

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Политика
Новости

Сенат США согласился временно продлить финансирования федерального правительства

Интерфакс
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Американские сенаторы сегодня согласились временно (на три недели) продлить финансирование работы федерального правительства США.

В ходе голосования 81 из 100 сенаторов выступил за прекращение процедуры филибастера - тактики парламентской борьбы, когда принятие решений намеренно затягивается при помощи злоупотребления различными процедурами. Далее сенаторам предстоит проголосовать непосредственно за законопроект, но это, как отмечают американские СМИ, станет формальностью, так как уже ясно, что сенаторы от обеих партий готовы голосовать «за».

После этого законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей. Затем документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Таким образом, после завершения этого процесса федеральное правительство США сможет возобновить работу до 8 февраля.

Последний раз федеральные госорганы США приостанавливали работу на 16 дней в 2013 г. В случае прекращения финансирования ряд госслужащих отправляются в отпуска без сохранения оплаты, в то же время отвечающие за безопасность и внешнюю политику структуры продолжают работу.

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Политика
Новости

Климкин назвал предложение о возврате из Крыма военной техники «трюком» России

Ведомости
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал слова российского президента Владимира Путина о возвращении Киеву находящейся в Крыму военной техники «трюком», пишет «Украинская правда».

По его словам, украинские власти не получали от России официального обращения. «Вы все прекрасно понимаете этот трюк России», – сказал он. Климкин считает, что Россия хочет показать наличие какого-либо диалога с Украиной по Крыму. «Мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», – добавил министр.

Климкин напомнил о положениях Гаагской конвенции о правилах ведения войны. «В статье пятьдесят третьей написано, что оружие должно возвращаться после заключения мира», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине находящуюся в Крыму украинскую военную технику, однако, по его словам, эта техника в «плачевном состоянии».

Позже командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко опроверг информацию о плохом состоянии техники. В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил, что Украина готова принять технику только вместе с полуостровом.

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Политика
Новости

В Махачкале назначили исполняющего обязанности мэра

Ведомости
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Исполняющим обязанности мэра Махачкалы стал заместитель мэра Абусупьян Гасанов. Об этом он сам сообщил на аппаратном совещании, говорится на сайте мэрии.

Ранее СК возбудил уголовное дело против мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Его подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, в марте 2016 г. мэр Махачкалы незаконно подписал постановление о передаче в собственность земельного участка и получил за это 1,1 млн руб. Позже Мусаева арестовали на 10 суток. Он свою вину не признал. Однако отметил, что не собирается никуда бежать.

«Каждый несет персональную ответственность за принимаемое решение. Городским собранием утверждены должностные инструкции, которые устанавливают меру ответственности за вынесение того или иного решения, отмечу, персонального. Я при чем? Я 5000 листов в день читать не могу, у меня было 100%-ное зрение, когда я пришел на работу, а сейчас оно ухудшилось из-за постоянного чтения материала», - заявил Мусаев в суде (текст его обращения к судье опубликован на сайте мэрии Махачкалы).

Бизнес
Новости

Министр энергетики Норвегии рассказал о нефтяной гонке с Россией в Арктике

Ведомости
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Норвегия должна определить потенциальные запасы нефти и газа вблизи границы с Россией в северных морских водах для защиты своих экономических интересов, передает Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Терье Соекинеса.

Норвегия и Россия в 2010 г. договорились о разделении спорных районов Баренцева моря, что позволяет каждой стране теперь использовать ресурсы, скрытые под морскими водами.

«Нам нужно начать дискуссию о том, что делать на севере. Мы видим развитие на российской стороне... они бурят и, вероятно, найдут нефть», - сказал Сойкинес.

По словам министра, если российская сторона найдет запасы полезных ископаемых на границе, отделяющей российские участки от норвежских в Баренцевом море, то «мы должны быть готовы сделать все возможное, чтобы обеспечить экономические интересы Норвегии».

Как пишет агентство, работы по поиску нефти и газа на российской стороне ведет «Роснефть».

Норвежское нефтяное управление (NPD) полагает, что в норвежской части Баренцева моря имеется почти две трети еще не обнаруженных ресурсов (их оценка составляет 8,6 млрд баррелей).

Путин прогулялся по Арктике

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Бизнес
Новости

США остановили грузовые авиаперевозки из Каира

Ведомости
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Авиавласти США приостановили все грузовые авиаперевозки из международного аэропорта Каира, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в аэропорту и авиакомпании EgyptAir. По данным агентства, запрет на грузовые авиаперевозки из Египта в Соединенные Штаты связан с «отсутствием уверенности в достаточности мер безопасности в каирском аэропорту». Запрет не распространяется на личный багаж пассажиров.

Именно сегодня в каирском аэропорту начала работу делегация инспекторов из России, готовясь к возобновлению авиасообщения между Москвой и Каиром.

4 января президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий возобновить рейсы в Каир. Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 г. из-за теракта на борту российского лайнера. В небе над Синаем в самолете сработало взрывное устройство, заложенное террористами в египетском аэропорту. В авиакатастрофе погибли 224 человека. До введения запрета в Египте отдыхали 3 млн россиян ежегодно, что обеспечивало 70% туристического потока страны.

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Политика
Новости

Сулейман Керимов встретился с Валентиной Матвиенко в России

Ведомости
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Сенатор Сулейман Керимов, задержанный во Франции, но отпущенный в Россию для встречи с родственником, встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщила сегодня пресс-служба Совета Федерации. Когда прошла встреча, не уточняется.

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Керимов защищает свои интересы самостоятельно, но официальная Москва будет ему содействовать.

21 ноября 2017 г. Керимова задержали в аэропорту Ниццы и доставили в полицию для допроса. Французская прокуратура предъявила ему обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. 23 ноября его отпустили под залог в размере 5 млн евро, который позднее был увеличен до 40 млн евро. Детали обвинений раскрывали только французские СМИ. Речь может идти о сделках с недвижимостью на сумму 400 млн евро, проведенных с занижением стоимости, и незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро.

19 января стало известно, что Керимову разрешили съездить в Россию на три дня - до 21 января включительно. «Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию для того, чтобы навестить серьезно больного родственника - брата или сводного брата», - говорилось в заявлении прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претре.

В какие проекты вкладывал Керимов

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Бизнес
Новости

ОКР прокомментировал недопуск Виктора Ана к Олимпиаде-2018

Ведомости
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О конкретном списке российских спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане говорить пока рано, переговоры с делегацией Международного олимпийского комитета (МОК) в Москве продолжаются. Об этом первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил «РИА Новости», отвечая на вопрос о допуске конькобежца Виктора Ана.

«В настоящий момент продолжаются переговоры с делегацией МОК под руководством заместителя генерального директора Пера Миро. Обсуждается широкий комплекс вопросов, спортивных, организационных, технических, которые касаются участия наших спортсменов и официальной делегации в Играх в Пхенчхане. Итоги переговоров будут подведены позднее, ещё предстоит много работы», - сказал Поздняков.

Сегодня в российских СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан не допущен до Олимпийских игр-2018 из-за того, что его имя фигурирует в докладе Ричарда Макларена.

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Экономика
Новости

МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2018 году

Ведомости
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Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по экономическому росту России в текущем году до 1,7%. В октябре МВФ оценивал его на уровне 1,6%. Таковы данные обзора World Economic Outlook.

МВФ ожидает в 2019 г. ВВП России на уровне 1,5%. По итогам 2017 г. МВФ оценил рост российской экономики в 1,8%.

По итогам 2018 г. Минэкономразвития ожидает рост экономики России на уровне 2,1%.

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Политика
Новости

Бывший депутат Госдумы снял кандидатуру с президентских выборов

Ведомости
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Претендент на участие в президентских выборах от партии «Честно» Роман Худяков снял свою кандидатуру, несмотря на то что собрал подписи избирателей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Худяков отметил, что собрал 105 000 подписей с трудом и сложностями. Однако он решил снять свою кандидатуру в пользу действующего президента России Владимира Путина. По словам Худякова, необходимо объединиться вокруг «единого и единственного кандидата».

Кроме того, Худяков заявил, что готов предоставить подписи. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев назвал решение честным. «Это поступок не мальчика, но мужа», – сказал Булаев. «Только подписи с собой заберите», – добавил он.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина

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Политика
Новости

США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года

Ведомости
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Вице-президент США Майкл Пенс рассказал о сроках переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. По его словам, посольство будет перенесено до конца 2019 г. Об этом он написал в Twitter.

Пенс пообещал, что власти США в ближайшие недели начнут активнее заниматься данным вопросом. «Иерусалим является столицей Израиля, и в этом контексте президент Трамп отдал распоряжение госдепартаменту начать предварительную подготовку переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим», - сказал он во время выступления в Кнессете. Его речь транслировал телеканал АВС.

6 декабря американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Белый дом принял решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в этот город посольство страны из Тель-Авива. Пенс 21 января приехал в Израиль с трехдневным рабочим визитом в рамках ближневосточного турне. Ранее он побывал в Египте и Иордании. Изначально его поездка в Израиль была запланирована в декабре, но из-за массовых протестов на Ближнем Востоке ее перенесли.

«День гнева» на Ближнем Востоке

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Политика
Новости

Турция не пустила курдов на конгресс по Сирии в Сочи

Ведомости
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Турция заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» (PYD) в конгрессе национального диалога по Сирии в Сочи, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИДа Турции.

«PYD и силы самообороны сирийских курдов (YPG) не будут участвовать в конгрессе в Сочи, поскольку мы этого не одобрили. Ни одна группа не сможет участвовать в сочинском конгрессе, если Турция будет против этого. Список участников принимается всеми тремя странами (Россией, Турцией и Ираном) совместно», — сказал собеседник агентства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что курды включены в список приглашенных на конгресс в Сочи. «Что касается роли курдов в дальнейшем политическом процессе, то, безусловно, эта роль должна быть обеспечена. Но она должна быть обеспечена на общей платформе, на которой все сирийские этнические, конфессиональные, политические силы призываются уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии», - сказал Лавров каналу RT. При этом российский дипломат отметил, что «Вашингтон активно поощрял и продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов».

Конгресс сирийского национального диалога состоится 29-30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более 1500 представителей.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция договорилась с Россией о проведении «антитеррористической операции» «Оливковая ветвь» против курдского анклава в сирийском Африне. Выступая в Анкаре, Эрдоган подчеркнул, что Турция не отступит от ее проведения и намерена взять Африн под контроль. Российские военные были заблаговременно выведены из зоны наступления турецких сил.

Анкара считает партию «Демократический союз» и ее боевое крыло YPG террористическими организациями, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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