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Комитет Госдумы выступил против приравнивания сожительства к браку

Поправки, которые предлагают приравнять незарегистрированные браки к официальным по прошествии пяти лет совместного проживания пары, противоречат концепции семейной политики, заявила первый замруководителя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По ее словам, ценность брака понимается как союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации, приводит ее слова «Интерфакс». Она считает, что брачные отношения надо оформлять и «нести ответственность за свою семью».

В понедельник сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести понятие «фактические брачные отношения» в Семейный кодекс России. В тексте поправок поясняется, что это «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство». В частности, это совместное проживание в течение пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей), следует из законопроекта. В этих случаях отношения пары получают статус « фактических брачных отношений», что «влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством», говорится в поправках.

Окунева назвала предложенные поправки неправильными и добавила, что выражает свое мнение не только как депутат Госдумы, но и как координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья».