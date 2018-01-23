Политика

Новости

Источник в правительстве: решение Минкультуры по «Смерти Сталина» подрывает доверие отрасли

Сегодняшний скандал еще раз показывает, что у Министерства культуры есть проблема с выдачей прокатных удостоверений фильмам, заявил «Ведомостям» представитель аппарата правительства России. «Вместо ясных для рынка правил все время всплывают какие-то решения, которые подрывают доверие всех участников отрасли», - заявил представитель. Он напомнил, что после истории с фильмом «Приключения Паддингтона - 2» премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение изучить систему выдачи прокатных удостоверений: «Эта работа продолжится».

Сегодня стало известно, что картину «Смерть Сталина» не покажут в кинотеатрах России из-за отзыва прокатного удостоверения. Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова пояснила, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Что это за информация, в министерстве не уточнили.

На этой неделе фильм посмотрели российские кинодеятели, которые пришли к выводу, что комедия не представляет исторической и культурной ценности, а также является оскорбительной. «Смерть Сталина» - сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января.