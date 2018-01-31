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Путин поручил провести соревнования для не допущенных к Олимпиаде спортсменов

Президент России Владимир Путин в среду напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для российских атлетов, которые не были допущены на Олимпиаду в Пхенчхане, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин поручил правительству обеспечить премирование медалистов этих соревнований в том же размере, как на Олимпийских играх, добавил Песков.

Кроме того, президент попросил правительство «проработать с участниками экономической деятельности вопрос о том, чтобы обеспечить их привлечение к рекламе» на этих играх, сказал Песков. По его словам, это даст возможность получить рекламные доходы спортсменам, которые не допущены к Олимпийским играм в Пхенчхане.

Игры пройдут в этом году, уточнил Песков, но вопрос о точной дате и месте их проведения еще предстоит проработать.

На вопрос о трансляции игр федеральными российскими телеканалами представитель Кремля ответить затруднился. Будут ли участвовать в них зарубежные спортсмены, пока неизвестно. «Кабинет министров такое поручение получил», — сказал Песков.

В среду Путин встретился с допущенными до участия в Олимпиаде российскими спортсменами. Он извинился перед ними за то, что Россия не смогла защитить их от нападок. «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этих нападок оградить», - сказал президент, добавив, что Россия «будет поддерживать идею чистого спорта». Российские власти помогут спортсменам, не получившим возможность участвовать в Олимпиаде, пообещал президент.

Зимняя Олимпиада в этом году пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в зимних Олимпийских играх 169 спортсменов и 189 официальных лиц из России. Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом.