Путин поручил провести соревнования для не допущенных к Олимпиаде спортсменов

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Президент России Владимир Путин в среду напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для российских атлетов, которые не были допущены на Олимпиаду в Пхенчхане, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин поручил правительству обеспечить премирование медалистов этих соревнований в том же размере, как на Олимпийских играх, добавил Песков.
Кроме того, президент попросил правительство «проработать с участниками экономической деятельности вопрос о том, чтобы обеспечить их привлечение к рекламе» на этих играх, сказал Песков. По его словам, это даст возможность получить рекламные доходы спортсменам, которые не допущены к Олимпийским играм в Пхенчхане.
Игры пройдут в этом году, уточнил Песков, но вопрос о точной дате и месте их проведения еще предстоит проработать.
На вопрос о трансляции игр федеральными российскими телеканалами представитель Кремля ответить затруднился. Будут ли участвовать в них зарубежные спортсмены, пока неизвестно. «Кабинет министров такое поручение получил», — сказал Песков.
В среду Путин встретился с допущенными до участия в Олимпиаде российскими спортсменами. Он извинился перед ними за то, что Россия не смогла защитить их от нападок. «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этих нападок оградить», - сказал президент, добавив, что Россия «будет поддерживать идею чистого спорта». Российские власти помогут спортсменам, не получившим возможность участвовать в Олимпиаде, пообещал президент.
Зимняя Олимпиада в этом году пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в зимних Олимпийских играх 169 спортсменов и 189 официальных лиц из России. Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом.
Grigory Dukor/Pool Photo via AP
Президент России Владимир Путин 31 января встретился с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 г. в Пхенчхане. На встрече он попросил у спортсменов прощения за то, что государство не смогло защитить их от нападок
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Grigory Dukor / Reuters
Едущих на Олимпиаду Путин призвал не думать о спорах и сосредоточиться на результате, сражаться «за себя и за того парня»
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Михаил Метцель/ТАСС
«В то же время мы, признавая свои собственные упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными и ключевыми в современном спорте, очень рассчитываем, что и в международных спортивных организациях сделают все, чтобы эти организации не превращались в департаменты госучреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд ни казались», — заявил Путин
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Михаил Метцель/ТАСС
«Простите нас за то, что мы не смогли вас от этих нападок оградить», - сказал он на встрече с допущенными до Олимпийских игр участниками. Глава государства подчеркнул, что Россия «будет поддерживать идею чистого спорта». На фото: спортсмены перед встречей
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Grigory Dukor/Pool Photo via AP
По его словам, вдвойне сложно, «когда спорт перемешивается с чуждыми ему событиями», политическими и другими интересами. «Но втройне тяжелее, когда в стране <...> складывается сложная общественная оценка», формируются противоположные мнения по данному вопросу. «Это создает тяжелые условия для достижения результата», — добавил Путин
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Михаил Метцель/ТАСС
Путин заверил, что российским спортсменам не стоит сомневаться в том, что Россия всегда будет выступать в спортивных мероприятиях. На фото: спортсмены перед встречей
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Михаил Метцель/ТАСС
На встрече были игроки сборной России по хоккею (на фото: Никита Гусев и Илья Каблуков (слева направо) перед началом встречи с президентом)
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Суд арестовал на 30 суток координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге Дениса Михайлова. Он признан виновным в нарушении правил проведения публичной акции, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения публичной акции).
Несанкционированная акция протеста прошла в центре Санкт-Петербурга в воскресение 28 января. По информации МВД, в ней приняли участие не менее 1500 человек.
«Забастовка избирателей» в городах России
Yuri Maltsev / Reuters
В России в воскресенье, 28 января, проходят организованные политиком Алексеем Навальным акции протеста против участия в выборах – «Забастовка избирателей»
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Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса призвал совладельца «Новатэка» Геннадия Тимченко не бояться распространять информацию о поставках российского газа в Европу и США, передает «Интерфакс».
«Ну и все вы хорошо знаете, что отгрузки [газа с проекта "Ямал СПГ"], реализуемого "Новатэком" вместе с французскими и китайскими партнерами] начались. Первый танкер пришел и в США», - отметил российский президент.
«Этот факт известен уже рынку, но мы об этом не кричим, потому что побаиваемся», - сказал Тимченко. «СМИ распространили информацию, а вы побаиваетесь до сих пор», - удивился глава государства. «Мы бизнесмены», - парировал Тимченко, на что президент сказал ему, что он не предприниматель, однако считает возможным говорить об этом.
«Мы находимся в стадии переговоров, в том числе с Total, о втором этапе и еще большем проекте, который будет называться "Арктик СПГ 2", так что мы работаем. И надеюсь, что французские компании будут продолжать оставаться самыми активными участниками нашего рынка», - добавил Тимченко.
Первая отгрузка была продана малазийской Petronas - кто стал конечным покупателем, не известно. Вторую партию купила китайская CNPC, она была выгружена на терминале Gate в порту Роттердама. Третья партия была доставлена на терминал Montoir de Bretagne, четвертая – отгружена на «Кристоф де Маржери». Покупатели третьей и четвертой партии неизвестны. Пятую партию получила Total.
В январе Bloomberg писал, что партию добытого на «Ямал СПГ» газа отправили на танкере «Кристоф де Маржери» в Великобританию, где ее перегрузили на танкер Gaselys, который отплыл в Бостон. Агентство обратило внимание на то, что за несколько дней до предполагаемого прибытия в пункт назначения танкер неожиданно развернулся и направился в сторону Европы.
«Мы продали этот газ, он поменял собственника. Наш танкер был разгружен в Великобритании. Об остальном надо спрашивать нового собственника - компанию Engie», - комментировал РБК представитель «Новатэка».
Владелец танкера - французская Engie объяснила разворот судна плохой погодой и пообещала все же доставить груз в США. 24 января Gaselys прибыл в Бостон.
Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»
Евгений Разумный / Ведомости
8 декабря 2017 г. танкер Christophe de Margerie принял на борт первую партию сжиженного газа, произведенного новым заводом «Новатэка»
1/14
Евгений Разумный / Ведомости
«Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Фонда Шелкового пути) - первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект предполагает запуск трех технологических очередей суммарной мощностью 16,5 млн т СПГ в год. Общая стоимость проекта – около $27 млрд
2/14
Евгений Разумный / Ведомости
Производство на первой технологической линии завода началось во вторник, 5 декабря. Запуск второй и третьей линий был запланирован на конец 2018 г. и 2019 г. соответственно, но этим летом Михельсон рассказывал, что строительство будет ускорено
3/14
Евгений Разумный / Ведомости
Первый танкер, который принял на борт партию сжиженного газа, назван в честь погибшего президента Total Кристофа де Маржери. Вместимость этого танкера - чуть менее 173 000 куб. м СПГ
4/14
Евгений Разумный / Ведомости
Кто именно станет получателем первой партии СПГ, «Новатэк» не сообщил
5/14
Евгений Разумный / Ведомости
В конце октября финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей сообщал, что поставки СПГ могут начаться с отгрузки китайской CNPC. Азиатский рынок сбыта – ключевой для проекта. До конца 2017 г. может быть отгружено еще несколько партий СПГ
6/14
Евгений Разумный / Ведомости
Предполагалось, что первая очередь «Ямал СПГ» будет запущена в ноябре 2017 г., сообщал в конце сентября министр энергетики Александр Новак. «В ноябре запланировано две отгрузки, в декабре их будет уже четыре. В перспективе на 2018 г. – до 10 танкеров-газовозов в месяц», – уточняло в октябре Уральское таможенное управление Федеральной таможенной службы
7/14
Евгений Разумный / Ведомости
Вероятно, сразу после Christophe de Margerie под погрузку встанет еще один танкер - «Борис Вилкицкий», который уже прибыл в порт Сабетты
8/14
Евгений Разумный / Ведомости
Право «нажать кнопку» председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон предоставил президенту России Владимиру Путину. В 16.40 мск отгрузка газа была запущена
9/14
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (на фото слева) и бизнесмен Геннадий Тимченко во время старта отгрузки газа
10/14
Евгений Разумный / Ведомости
Президент, председатель совета директоров Total Патрик Пуянне (в центре на фото)
11/14
Евгений Разумный / Ведомости
Министр экономического развития Максим Орешкин (на фото слева) и министр финансов Антон Силуанов
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
13/14
Евгений Разумный / Ведомости
Министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Мурманской области Марина Ковтун (на фото справа налево)
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Федеральная резервная система США решила оставить без изменений процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 1,25-1,5% годовых, говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
Решение ФРС совпало с ожиданиями большинства экспертов.
«Рынок труда продолжает укрепляться, экономическая активность растет стабильно», - говорится в пресс-релизе. «Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, чтобы обеспечить дальнейшее постепенное увеличение ставки», - уточняется в сообщении.
13 декабря ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 п. п. до 1,25-1,5%. «Денежно-кредитная политика США остается приемлемой, поддерживая, таким образом, благоприятные условия на рынке труда и устойчивое возвращение к 2% инфляции», - заявляла ФРС в декабре.
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В 2017 г. ВВП России вырос на 1,4%. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса, передает «Интерфакс».
Росстат и Минэкономразвития еще не объявляли оценок динамики ВВП за прошлый год. Минэкономразвития ранее прогнозировало, что рост ВВП по итогам 2017 года составит 1,4-1,8%.
«В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности», - отметил Путин. По его словам, в 2017 г. до рекордных значений замедлилась инфляция - 2,5%. Этот показатель продолжает снижаться и в наступившем году.
«Быстрыми темпами идет восстановление внешней торговли. За январь - ноябрь прошлого года у нас плюс 25%. На высоком уровне сохраняются золотовалютные резервы, они выросли за последнее время и составляют $442,8 млрд», - сказал Путин. По его словам, приток иностранных инвестиций в нефинансовый сектор по итогах трех кварталов 2017 г. составил $23 млрд.
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Поезд с конгрессменами-республиканцами США врезался в мусоровоз в Вирджинии. В поезде никто серьезно не пострадал, но одного из сенаторов увезли в госпиталь для обследования. Водитель грузовика погиб, его напарник тяжело ранен, сообщило агентство Bloomberg.
Инцидент произошел близ Шарлотсвилля на регулируемом переезде. «Все в поезде в порядке. Произошел очень резкий рывок, но потом состав затормозил и не сошел с рельсов. На переезде был шлагбаум, но поезд все равно столкнулся с грузовиком-мусоровозом», - сказал агентству сенатор от Арканзаса Френч Хилл. На фото с места столкновения видно, что грузовик отброшен от путей, а его кабина смята.
«Президент Трамп полностью уведомлен о ситуации в Вирджинии и получает регулярные обновления. Подтверждается, что один человек погиб, еще один получил серьезные травмы», - сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. В поезде также находился спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан.
Республиканцы ехали на совместный отдых и выездное заседание партии на курорт Гринбрайер в Западной Вирджинии, выслушав накануне первое в президентской карьере Дональда Трампа обращение к конгрессу. Сегодня там запланировано выступление вице-президента Майкла Пенса, а 1 февраля туда прибудет и Трамп.
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Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление ПАО «Промсвязьбанк» в адрес 10 иностранных компаний, ряд из которых связан с Промсвязьбанком. В качестве обеспечительной меры суд арестовал свыше трети - 38,1% - обыкновенных акций банка «Возрождение», говорится в материалах суда.
В них указано, что суд удовлетворил заявление истца об обеспечительных мерах по указанному иску, в рамках которых предполагается арест 9 058 431 обыкновенной акции банка «Возрождение» и свыше 60 млрд руб. на счетах, открытых в филиале «Промсвязьбанк-Кипр».
Санируемый ЦБ Промсвязьбанк в конце декабря подал иск к 10 зарубежным компаниям. Среди них акционер Промсвязьбанка – кипрская Bimersano Services Ltd. (ей принадлежит 9,96% акций), структура бывших собственников банка - братьев Ананьевых, нидерландская Promsvyaz Capital B.V. и акционеры банка «Возрождение» – кипрские Wipasena Holding, Nordan Limited, Skiberti Limeted. Также ответчиками по иску выступают кипрские Atna Capital Management Investment, Polarima Investments, Fintailor investments, Peters International Investment и Carrison corporate limited (место регистрации неизвестно). В качестве третьего лица указан Банк России.
Иск заявлен о признании недействительными сделок с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры (Promsvyaz Capital B.V.) продали самому банку за день до введения временной администрации, говорит представитель кредитной организации. Банк просит признать недействительными эти сделки и вернуть ему более 32 млрд руб. и $505 млн.
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Россельхознадзор с 1 февраля разрешил поставки томатов еще с пяти турецких предприятий. Об этом говорится в сообщении службы.
Поставки Dilek Gida Dagitim, Ergun Halcilik Ambalaj Nakliyat, OZ GUR-OK, Smyrna Seracilik и Tayftar Tarim разрешены «под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики», отмечается в сообщении. Предприятия, которым разрешили экспортировать томаты в Россию, были проинспектированы Россельхознадзором в декабре 2017 г.
На прошлой неделе служба также разрешила пяти турецким предприятиям поставлять томаты.
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Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Бренда Фицджеральд в среду ушла в отставку по собственному желанию из-за скандала: уже после назначения президентом Дональдом Трампом в систему минздрава США она приобрела акции одной из крупнейших табачных компаний в мире.
В задачи CDC входит снижение употребления табака, поскольку оно считается одной из ведущих причин предотвратимых заболеваний. Таким образом, покупка акций создала конфликт интересов. «Сложность устройства финансовых активов доктора Фицджеральд обусловила широкие предпосылки для ограничения ее способности выполнять все обязанности в качестве директора CDC. Она не смогла деинвестировать указанные активы в установленный срок», - говорится в заявлении минздрава, в систему которого входит CDC.
На этой неделе издание Politico опубликовало материал об инвестициях Фицджеральд. По данным источников Politico, Фицджеральд уже после назначения на должность директора CDC сделала десятки новых инвестиций, многие из которых были спорными. В частности, она приобрела акции Japan Tobacco International (JTI) на сумму от $ 1000 до $15 000, а также бумаги фармкомпаний Merck & Co., Bayer и Humana. Кроме того, оказалось, что она на протяжении нескольких лет инвестировала в бумаги еще пяти табачных концернов - Reynolds American, British American Tobacco, Imperial Brands, Philip Morris International и Altria Group.
Фицджеральд занимала этот пост в течение семи месяцев, но так и не смогла появиться на слушаниях в конгрессе, поскольку она и ее муж слишком медленно распродавали ранее приобретенные активы, включая акции производителей продуктов питания и лекарственных препаратов.
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Samsung начал производить интегральные схемы специального назначения (ASIC) для майнинга криптовалют, сообщает Techcrunch. Информацию об этом изданию подтвердил представитель корпорации. При этом он отметил, что компания не может раскрыть информацию о клиентах, которые получат данные чипы.
Об интересе Samsung к технологии майнинга СМИ писали еще в 2015 г.
Южнокорейские СМИ пишут, что компания подписала контракт с неназванным китайским производителем чипов для майнинга. Samsung уже выпускает высокопроизводительные чипы памяти для графических процессоров, которые обычно используются для обработки графики на компьютерах.
На данный момент на рынке ASIC доминируют Bitmain и Canaan Creative.
Как регулируются криптовалюты в разных странах
Andrey Rudakov / Bloomberg
Россия Правительство и Центральный банк работают над созданием базового нормативно-правового акта, регулирующего правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее ЦБ и Росфинмониторинг неоднократно высказывали позицию об отнесении операций с криптовалютой к сомнительным операциям в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На фото майнинговая ферма в Красногорске
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Eric Gay / AP
США В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. Налоговая служба в 2014 г. определила, что для целей федерального налогообложения виртуальная валюта рассматривается как имущество. К отдельным видам деятельности, связанным с использованием криптовалюты (например, деятельность по ее продаже и обмену), применяются требования законодательства о банковской тайне. Операции по выпуску криптовалюты могут в отдельных случаях быть классифицированы как размещение ценных бумаг, в этом случае к процедуре их выпуска применяются те же требования, что и к размещению традиционных ценных бумаг. На фото магазин оружия в Техасе
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Jens Kalaene / DPA / ТАСС
Евросоюз Европейский центробанк классифицирует криптовалюту (в частности, биткойн) как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. Прямое регулирование отсутствует, в июле 2014 г. ЕЦБ рекомендовал европейским банкам не проводить операции с использованием виртуальных валют, пока не будет установлен режим регулирования. На фото вывеска кафе в Берлине. В 2017 г. в Директиву ЕС о борьбе отмыванием денежных средств были внесены изменения, направленные на снижение риска использования виртуальных валют для отмывания преступных доходов. Провайдеры криптовалютных сервисов и «платформы виртуальных валют» должны следовать тем же требованиям по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных операций, что и банки, и другие кредитные и финансовые организации
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Великобритания Криптовалюты не являются финансовым продуктом, а потому находятся вне периметра правового регулирования. Законодательное регулирование находится в процессе становления. Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) создало площадку для запуска и тестирования пилотных проектов в области обращения криптовалют, а также выпустила дискуссионный документ по технологии распределенных регистров. На фото бар в Лондоне, где принимаются биткоины
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Arnd Wiegmann / Reuters
Швейцария В этой стране криптовалюта представляет собой активы, а не ценные бумаги. Операции с криптовалютами не требуют специальных разрешений (лицензий), но некоторые виды деятельности, включая покупку и продажу криптовалют (в частности, биткоинов) на коммерческой основе и действующих торговых площадках, могут подлежать лицензированию. Также к операциям с криптовалютами применяются общие требования законодательства Швейцарии по борьбе с отмыванием денежных средств. На фото вход в ратушу в городе Цуге
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Tomohiro Ohsumi / Bloomberg
Япония Криптовалюта была признана законным средством платежа в апреле 2017 г. Несколько крупных ритейлеров теперь принимают биткойн в качестве оплаты. Понятие криптовалюты разграничено с понятием электронных денег, криптовалюта признается не денежным средством, а оборотоспособным активом, который может быть использован в качестве платежного средства. При этом операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги не облагаются местным аналогом НДС. На фото биткойн-банкомат в Токио
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Qilai Shen / Bloomberg
Китай Криптовалюта рассматриватся как виртуальный товар (неденежный цифровой актив). Законодательный подход находится в процессе становления. С сентября 2017 г. действует запрет на публичное размещение криптовалюты. При этом в Китае разрешены хранение криптовалют для физлиц и операции с криптовалютой между ними. На фото майнинговая ферма во Внутренней Монголии
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Then Chih Wey / Zuma / ТАСС
Сингапур Криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Операции с ними могут облагаться местным аналогом НДС. Сам статус криптовалюты детально не урегулирован, но есть правовое регулирование отдельных видов деятельности, связанных с обращением криптовалюты. В частности, Валютное управление Сингапура (MAS) выпустило ряд нормативных документов, регулирующих публичное размещение цифровых активов (токенов), а также торговлю ими. На фото биткойн-банкомат в одном из торговых центров
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Duncan Chard / Bloomberg
ОАЭ В октябре 2017 г. правительство Абу-Даби выпустило базовое руководство в отношении криптовалют и их публичного размещения. Майнинг или спотовые сделки в виртуальных валютах сами по себе не являются регулируемой деятельностью. Тем не менее любые лицензированные компании, предоставляющие или использующие виртуальные валюты для финансовых услуг, обязаны придерживаться существующих законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
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Diego Levy / Bloomberg
Аргентина Одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, которая определяется как «цифровое воплощение ценности, которая может использоваться для электронной коммерции и чьи функции состоят в том, чтобы сформировать среду обмена и/или единицу учетной записи и/или хранилища стоимости». В июле 2014 г. департамент финансовой информации Аргентины (UIF), уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях в UIF
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Телеведущая Ксения Собчак в интервью РБКзаявила, что президент России Владимир Путин удивился, узнав о ее решении участвовать в президентских выборах. Она отметила, что скорее всего Путин впервые узнал об этом решении именно от нее. «Он действительно удивился», - отметила Собчак.
Осенью в интервью телеканалу «Дождь» Собчак рассказала, что встречалась с Путиным, перед тем как объявить о решении баллотироваться. Она поясняла, что брала у президента интервью для фильма о своем отце - первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке и после записи сообщила ему о своих планах. Тогда Собчак отметила: «У меня не сложилось ощущения, что ему понравилось то, что я сказала».
На вопрос РБК о том, почему у нее сложилось такое впечатление, Собчак отметила, что у Путина есть «определенное выражение лица», которое «об этом говорит».
«Он посмотрел именно с таким выражением лица», - объяснила она.
Ранее Собчак отмечала, что, когда она рассказала о решении Путину, он ей ответил: «Каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность». Сам же российский президент сказал, что выдвигаться в президенты - это конституционное право, а успех Собчак «зависит от того, какую она предложит программу, как выстроит свою кампанию».
Ксения Собчак привезла документы в ЦИК
Максим Блинов / РИА Новости
Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива» кандидатом в президенты России, принесла в Центризбирком документы для подтверждения выдвижения, сообщил «Интерфакс»
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Решение о выдвижении Собчак было принято на съезде партии в субботу. Политсовет «Гражданской инициативы» единогласно поддержал ее кандидатуру
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Собчак, выступая на съезде, заявила, что идет в политику ради «правды и свободы»
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Член предвыборного штаба Собчак Антон Красовский
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Организацией региональных штабов и сбором подписей в штабе Собчак занимается руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев. Штабы планируется открыть в 50 регионах
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Максим Блинов / РИА Новости
Согласно опросам «Левада-центра», электоральный рейтинг Собчак – 1%, согласно данным ВЦИОМа – 0,3%
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Центризбирком (ЦИК) России сегодня в 18.00 завершил прием подписных листов от претендентов на участие в президентских выборах. Всего подписи приняты у шести претендентов, еще двое кандидатов идут от парламентских партий. Таким образом, в президентской гонке остались восемь претендентов.
Теперь у ЦИК есть 10 дней для проверки документов и подписей, и в срок до 10 февраля будет принято решение о регистрации кандидатов. Это означает, что до этого срока определится, сколько фамилий будет в бюллетене на президентских выборах 18 марта. «Уже сейчас понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми человек», - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
29 января ЦИК принял подписные листы от представителей предвыборного штаба президента России Владимира Путина. Накануне, 30 января, подписи сдали Григорий Явлинский (партия «Яблоко»), Борис Титов (Партия роста), и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).
В среду, 31 января, потенциальных кандидатов стало на трое меньше. Михаил Козлов (Партия социальной защиты) принес в ЦИК чистые листы вместо подписей, Станислав Полищук («Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу») снялся с выборов, руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец (Народная партия России) снялась с выборов в пользу Владимира Путина.
В последний день подписи сдали телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). Кандидат от «Рот фронта» Наталья Лисицына привезла подписи, но их оказалось меньше нужных 100 000, а Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых») не явилась в ЦИК до окончания срока приема документов. Два кандидата от парламентских партий - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) - по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента.
Таким образом, в президентской гонке остались восемь претендентов.
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после покушения на жизнь предпринимателя в столичном бизнес-центре «Святогор-4». Об этом рассказала представитель ведомства Юлия Иванова, передает «Интерфакс».
Следствие изучает различные версии произошедшего, в том числе предпринимательскую деятельность потерпевшего.
По информации следствия, в Москве у входа в бизнес-центр на улице Летниковской неизвестный мужчина не менее трех раз выстрелил в 43-летнего бизнесмена. На данный момент потерпевший находится в больнице.
В пресс-службе МВД рассказали, что в результате стрельбы ранен бизнесмен 1974 года рождения. Нападавший скрылся с места преступления. Полиция предпринимает меры для его задержания.