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ЦИК не счел нарушением хэштеги чиновников в поддержку Путина

Действия почти 200 тамбовских чиновников, разместивших на своих аватарах в соцсетях вместо фотографий изображения с хэштегом в поддержку Владимира Путина не являются нарушением, сообщил журналистам руководитель аппарата ЦИК Сергей Даниленко по итогам поездки в Тамбов.

Госслужащие использовали собственные аккаунты и по собственной инициативе, объяснил он. По словам Даниленко, такие действия вообще не подпадают под правовое регулирование в рамках избирательного законодательства.

Но, поскольку ряд таких аккаунтов использовался для решения рабочих вопросов, местным властям была дана рекомендация относиться к таким действиям «очень осторожно». По словам Даниленко, тамбовский губернатор заверил его что «определенную работу уже провели».

О флэшмобе тамбовских чиновников сообщало ранее движение «Голос», проанализировавшее аккаунты почти 200 тамбовских бюджетников разного уровня, которые в один день согласовано поставили на аватары вместо своих фотографии изображение с хэштегом #РоссииНужен Путин. Аналогичные слоганы были опубликованы на официальных страницах администраций области и районов, которые ведут муниципальные служащие.

Как утверждал «Голос», подобная система выстроена по всей тамбовской области.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца.